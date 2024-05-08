«Не только для украшения стен»: в галерее «Хазинэ» открылась выставка Ирины Антоновой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На территории музея-заповедника «Казанский Кремль», в подразделении Музея ИЗО Татарстана – в Национальной художественной галерее «Хазинэ», открылась выставка произведений Ирины Антоновой.

Камерная экспозиция с названием «Время земных плодов» расположилась на втором этаже галереи, потеснив один из залов большого межрегионального проекта «Идель-Арт», в котором представлены работы сотни художников Поволжья и Центральной России. Но, как подчеркивали многочисленные гости вернисажа, Ирина Антонова – это тот художник, имя которого зазвучало в Казани с первой же персональной выставки в столице Татарстана в 1997 году после ее возвращения из Северной столицы с обучения на графическом факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской Академии художеств. Отсчет же своей творческой деятельности Ирина Антонова ведет с групповой выставки в Центральном выставочном зале Манеж в Санкт-Петербурге, которая проходила в 1994 году.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Выставка Ирины Антоновой – это всегда событие. Она сразу появилась как большой, крупный и полноправный художник еще в 1994 году. Когда она вернулась в Казань, выставки у нас проходили многочисленные, но Ира с первого появления поразила непривычностью подачи своего материала, цельностью художественной натуры. Сразу стало понятно: в Казани появился столичный график. И на протяжении этих 30 лет эта цельность ее неизменна. Каждое ее произведение – это сказ, рассказ, погружение в глубину смыслов. Ее произведения сразу закупили в наши фонды, потому что интерес к ее творчеству был очень большой. И сейчас эта выставка камерная, но полная, мощная – она мотивирует смотрящего, наводит на очень глубокие размышления», – подчеркнула заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Музея ИЗО Татарстана Дина Хисамова.

Специально написанных к открывшейся выставке работ нет, подчеркнула сама художница. Но как ретроспективу ее творческого пути посетители галереи смогут увидеть сразу несколько образов и произведений, которые Ирина Антонова считает своими визитными карточками. Например, рыбину из серии «Притча земли северной» или путника, катящего колесо (судьбы?). Ими, призналась вовремя вернисажа художница, оно особенно гордится.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Лист с рыбкой из серии ”Притча земли северной” участвовала в той первой моей сборной выставке в Санкт-Петербурге. Я считаю ее своей визитной карточкой, и это первая работа, которую закупил музей. А мой преподаватель, помню, мне тогда сказал: “Ты как художник родилась на севере”. Тогда, действительно, родились смыслы, которые я не могу выразить словами. На этой выставке также представлена серия “Путешествие по Италии”. И на меня, правда, сильно повлияло и то, и другое. Но итальянская серия идет больше от формы, там я отошла от так называемой литературщины. А еще здесь вы увидите серию с ангелами. Она маленькая и самая последняя по времени. Творчество художника нужно не только для украшения стен – эту мысль я всегда вкладываю в свое творчество», – обратила внимание первых посетителей выставки Ирина Антонова.

Новую членскую книжку символически подарил художнице председатель Творческого союза художников России в Республике Татарстан Ильгизар Самакаев – прежняя закончилась.

«Ирина Антонова – художник, на которого мы равняемся и ценим. С новой книжкой опять можешь начинать творческий путь с нового, чистого листа», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

График Ольга Улемнова, заслуженный деятель искусств Татарстана, напомнила, что не так давно художников ругали «за литературу в живописи» (литературные образы и сюжеты в произведениях – прим. Т-и), но у Ирины Антоновой, подчеркнула она, это превращается в достоинство.

«У нее ограниченный круг сюжетов, к которым она все время возвращается. Язык с богатой неброской фактурой. Но эти органиченные сюжеты не рождают в нас ощущение повторяемости – она каждый раз чувствует тот же сюжет по-новому. Поэтому всегда наоборот интересно, что она сделает в очередной раз с ее любимым сюжетом – воздушный шар это или слон, которого осматривают мудрецы…» – сказала Улемнова.

Выставку «Время земных плодов» можно будет посетить в галерее «Хазинэ» до 2 июня. По субботам художница планирует проводить авторские экскурсии.