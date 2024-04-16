Муравьиная «За Родину» и скульптура Матроны: сто художников представили «Идель-Арт»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля, открылась выставка «Идель-Арт».

Межрегиональный проект презентует в столице Татарстана работы множества художников Поволжья и Центральной России по заданной теме уже в пятый раз: в этом году на втором этаже галереи свои произведения на тему семьи представили около сотни авторов. Среди них художники из Москвы, Чебоксар, Ульяновска, Самары и, конечно же, из Казани, а также из Набережных Челнов, Чистополя, Зеленодольска, Елабуги. Темой прошлой выставки «Идель-Арт» в 2019 году, напомним, был «Мегаполис».

В новом проекте посетители увидят и живописные работы, и графические, а также скульптуры, керамику, вышивку и произведения, созданные в сочетании сложных техник. Вера Карасева, Александр Лопаткин, Вячеслав Выборнов, Вячеслав Баранов, Анатолий Егоров, Анатолий Крылов, Ильгизар Самакаев, Григорий Эйдинов, Андрей Махинин, Регина Маврина – это далеко не полный список известных художников-современников разных поколений, участвующих в выставке.

Она удивляет и радует разнообразием жанров и стилей, непохожестью авторского видения. Из самых обсуждаемых и притягивающих взгляды публики работ – пожалуй, гипсовая скульптура «Девочка Матрона, нашедшая икону Казанской Божией Матери», Владимира Демченко из Казани и сложная композиция из дерева «За Родину» Сергея Родина из Елабуги. Последняя экспонируется на круглом столе с вращаемой столешницей. Это десять скульпутр-новелл, персонажами которых художник сделал муравьев: одни готовят обед на полевой кухне, другие стреляют из разных видов орудий, третьи рисуют у мольберта с натуры или ждут возвращения отца.

Более 70 произведений были представлены их авторами на конкурс проекта. Первоначально планировалось, что награды от Российской академии художеств получат шестеро художников, но в итоге число награждаемых увеличилось до 14.

«Состоялся очередной наш проект. Он волнительный для меня. Работ в этом году было столько, что многие даже не попали в экспозицию. И очень жаль: было много хороших, интересных работ. Касаемо наград: никакого блата или знакомства, все было по-честному – мы отсылали работы в Москву. Повторюсь: многие работы были достойны, но невозможно было ещё увеличить количество дипломов. Выставка удалась, я всех поздравляю!» – сказал председатель Татарстанского отделения Творческого союза художников России Ильгизар Самакаев.

От Российской академии художеств награды получили директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева – грамоту за высокополезные труды на день российского искусства, художник-архитектор Александр Лопаткин – серебряную медаль, грамоты – художники Регина Маврина, Екатерина Васильева-Ренкова, Андрей Соколов. Дипломами третьей и второй степени РАХ отмечены работы Виталия Скабеева, Владимира Демченко, Андрея Махинина, Рустама Габбасова, Григория Эйдинова, Анатолия Крылова, Марины Самакаевой, Светланы Мусиной-Медведцкой.

Дипломы первой степени присуждены экспертами Анатолию Егорову, Владимиру Нагорнову, Елене Титовой и Светлане Ланшаковой.

Выставка, которая получилась чудесной и доброй, приурочена к Году семьи, напомнил председатель Союза художников России в Республике Татарстан Анатолий Крылов. И сообщество художников, подчеркнул он, – тоже одна большая семья.

Директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева поблагодарила участников проекта за их труд и выразила надежду, что некоторые из экспонируемых работ пополнят фонды музея.

Пятая выставка «Идель-Арт» будет работать в «Хазинэ» до 30 мая.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»