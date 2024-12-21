«Не статус, а особая миссия»: нижнекамцам вручили удостоверения «Многодетная семья»

Фото: Управление ЗАГС Кабмина РТ

Накануне Дня многодетной семьи в Управлении ЗАГС Нижнекамского района чествовали семьи, в которых родился третий ребенок. Родителям вручили удостоверение «Многодетная семья» и поздравили их с важным событием, рассказали в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.

Собравшимся напомнили, что они не просто получают новый статус, а исполняют особую миссию. Удостоверения получили Александр и Ксенья Свежинкины, Айдар и Эльвира Багдиевы, Радиф и Алия Вафины, Евгений и Марина Дроздовы.

Фото: Управление ЗАГС Кабмина РТ

С поздравлениями к нижнекамцам обратились начальник Управления ЗАГС исполкома района Гузялия Сагитова, руководитель Нижнекамского филиала Региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан», мама семерых детей, обладательница медали «Ана даны — Материнская слава» Дарья Хузина.

Многодетным семья пожелали благополучия, здоровья и гармонии.

За последние 12 лет число многодетных семей в Татарстане увеличилось вдвое — до 55,7 тысячи. Пять пар воспитывают по 10 детей, семь — по девять, в 32 семьях по восемь детей.

Фото: Управление ЗАГС Кабмина РТ

По словам начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвиры Ахметовой, положительная динамика сохраняется, и в регионе отмечается рост рождений четвертых и последующих детей.

С января по ноябрь в республике родились почти 32,4 тысячи детей. Чаще всего жительницы РТ становятся мамами в 25-29 лет — в этой возрастной категории родилось 29% малышей. Активный возраст отцовства — 30-34 года — 28%.

Ранее стало известно, что в республике собираются установить День многодетной семьи. Согласно проекту указа Раиса Татарстана Рустама Минниханова, праздничной датой может стать 23 января.

Указом Президента России Владимира Путина 2024-й объявлен в стране Годом семьи.