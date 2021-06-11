Мостюков: Первый шаг к изданию книги «Гордость Татарстана» сделал Рустам Минниханов

Благодаря содействию Президента РТ Рустама Минниханова в Казани вышла вторая книга серии «Гордость Татарстана» к 100-летию ТАССР, которая посвящена Герою Социалистического Труда и Герою России Ильдусу Мостюкову.

«Первый шаг к изданию книги сделал наш Президент РТ Рустам Минниханов. Он принял решение издать книгу о создании в Татарстане общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания. Работа, которая была проведена в республике, значимая в масштабе всей страны», — сказал советский ученый и общественный деятель, Герой Социалистического Труда Ильдус Мостюков.

В книге размещена телеграмма Президента РФ Владимира Путина, где он дал высокую оценку единой системе государственного радиолокационного опознавания, которая внесла большой вклад в обороноспособность страны и ее национальную безопасность. Такой же отзыв дал и начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Рядом с нами уникальный человек государственного масштаба, который всегда и по сегодняшний день беспокоится о защите своей родины. Ильдус Шайхульисламович — потрясающий человек, с точки зрения общения и тем, что рассказывает», — отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

К слову, заместитель Премьер-министра РТ возглавляет по поручению Президента РТ комиссию по увековечиванию памяти в республике.

«Символично, что наша встреча проходит в канун великого праздника — Дня России. Мы говорим сегодня о достойном сыне России, Герое Социалистического труда, гениальном конструкторе и просто замечательном человеке, нашем земляке Мостюкове», — поделился заместитель Руководителя Аппарата Президента РТ Игорь Савельев.

Савельев координирует проект по увековечиванию памяти о людях и событиях Татарстана.

«Наш герой — человек удивительной судьбы, и книгу о нем я прочитал в один присест», — отметил заместитель Руководителя Аппарата Президента РТ.

Книга посвящена жизни героя, его детству, которое пришлось на военные годы, разработке системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» и научной работе.

Открыто говорить о герое стало возможно только в последнее десятилетие, до этого жизнь Ильдуса Мостюкова была скрыта под грифом секретности из-за его разработок.

Первая книга серии «Гордость Татарстана» была посвящена Герою Социалистического труда и руководителю КАПО им. Горбунова Виталию Копылову.