Не спешился – получил штраф: ГИБДД Казани проверила, соблюдают ли ПДД велосипедисты

Автоинспекторы провели рейд и проверили, нарушают ли пешеходы, велосипедисты и самокатчики ПДД. В облаве приняли участие 12 сотрудников ГИБДД. Экипажи курсировали по всем районам Казани.

«Рейд направлен на снижение количества ДТП с участием велосипедистов и катающихся на самокатах. Напоминаем, что по ПДД велосипедист должен спешиться перед пешеходным переходом. Человек, управляющий самокатом, слезать с него при переходе дороге не должен, однако мы рекомендуем спешиваться, чтобы избежать последствий», – рассказал врио начальника отделения пропаганды городской Госавтоинспекции Ленар Гилмутдинов.

Тремя днями ранее в Набережных Челнах произошло ДТП, в котором погибла 19-летняя челнинка. Девушка выехала на самокате на красный свет и попала под колеса авто. От полученных травм она скончалась на месте.

Накануне в Казани молодой человек налетел на бордюр, катаясь на электросамокате. У него оказалась разбита голова – росгвардейцы оперативно помогли мужчине и передали его медикам.

Первым на глаза автоинспекторов попался велосипедист, который не спешился на пешеходном переходе. Сотрудники ГИБДД потребовали его остановиться, но молодой человек проехал вглубь дворов. Экипаж бросился вслед за ним.

«Я был в наушниках, ваш сигнал не слышал», – пытался оправдаться парень, как только его догнали и остановили.

Автоинспекторы осмотрели велосипед и пробили его номера по базе – туда попадают велосипеды, которые числятся в угоне. С документами у молодого человека все оказалось в порядке.

«Неужели вы поехали за мной? В первый раз узнаю, что велосипедистов вот так догоняют», – удивленно говорил молодой человек.

Автоинспекторы выписали велосипедисту штраф в 800 рублей и попросили впредь не нарушать ПДД.

Еще одного нарушителя стражи порядка заметили на улице Бондаренко. Мужчина также не спешился с велосипеда и не отреагировал на призыв автоинспекторов остановиться. Догнав его, сотрудники ГИБДД принялись составлять на него протокол.

«За два последних года за рулем машины не получил ни одного штрафа, а тут вот попался. Я работаю электриком, чтобы быстрее отрабатывать заявки решил ездить на велосипеде. Сейчас тоже спешил на работу», – сетовал мужчина.

Автоинспектор также проверил велосипед по базе данных – среди краденных он не числился. Оформив протокол, сотрудники ГИБДД еще раз напомнили велосипедисту о ПДД и отпустили его.

На улице Короленко автоинспекторы остановили самокатчика, не спешившегося на пешеходном переходе. Увидев экипаж ДПС, мужчина сразу же остановился – паспорта и документов на самокат у него с собой не оказалось.

«Купил самокат только позавчера, нашел объявление и взял с рук. До этого носил с собой документы, сегодня торопился и взял другую сумку», – объяснял казанец.

Автоинспекторы провели с мужчиной профилактически беседу и объяснили, что, нарушив ПДД, он мог спровоцировать серьезную аварию.

«Поблизости не было машин, поэтому я и не спешился. Хотя я знаю, что по вине самокатчиков случаются ДТП, вот недавно читал», – отвечал молодой человек.