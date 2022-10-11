Афериста, собравшего 300 тыс. рублей с районных глав в РТ, оставили под стражей

В Вахитовском суде Казани сегодня арестовали Гурмета Нажмудинова, он обвиняется в двух эпизодах мошенничества.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, 41-летний житель Симферополя, Гурмет Нажмудинов выбрал весьма специфический способ мошенничества. Он звонил главам районов Татарстана и представлялся первым заместителем председателя госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции – Адамом Делимхановым, а потом выманивал деньги якобы для поддержки жителей ЛДНР. В администрации ему верили и переводили деньги.

Сегодня на заседании Гурмет Нажмудинов вел себя агрессивно, старался избегать журналистов и камер, бросался едкими фразами.

«Я на обезьяну похож, вы меня снимаете?» – возмутился обвиняемый Нажмудинов.

Гурмет Нажмудинов прикарманил 234 тысячи рублей. Его первой жертвой стал некий Юркин. Криминальная схема по сбору помощи для нуждающихся сработала, но этого аферисту оказалось мало.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По второму эпизоду, «меценат» из Симферополя умерил аппетит и ему понадобилось только 60 тысяч рублей. Деньги он, как обычно, планировал оставить себе. Нажмудинов попытался обмануть мэра Лениногорска, однако эта попытка стоила ему путешествия в СИЗО – довести свой преступный умысел до конца он не смог.



Сначала следователь подал ходатайство о том, чтобы изменить меру пресечения для Нажмудинова на домашний арест, но затем отозвал его. Еще 29 сентября обвиняемого поместили под стражу, сегодня это решение суд оставил без изменений. Нажмудинов во всем признался и, как стало известно, активно сотрудничает со следствием. Никаких комментариев журналистам он не давал.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мужчина уже был судим за грабеж и освободился в 2012 году.