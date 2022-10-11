Задержали афериста, собиравшего с районных властей в РТ деньги якобы для жителей ЛДНР

В Казани задержали жителя Симферополя, который обзванивал глав районов Татарстана и предлагал им собрать деньги якобы на помощь вынужденным преселенцам из ЛДНР. Деньги, по версии следствия, аферист присваивал.

Как стало известно, Гурмета Нажмудинова задержали 29 сентября, в настоящее время Вахитовский районный суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.

Известно, что мужчина уже был судим з аграбеж, освободился в 2012 году.