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Происшествия
11 октября 2022  12:15

Задержали афериста, собиравшего с районных властей в РТ деньги якобы для жителей ЛДНР

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В Казани задержали жителя Симферополя, который обзванивал глав районов Татарстана и предлагал им собрать деньги якобы на помощь вынужденным преселенцам из ЛДНР. Деньги, по версии следствия, аферист присваивал. 

Как стало известно, Гурмета Нажмудинова задержали 29 сентября, в настоящее время Вахитовский районный суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.

Известно, что мужчина уже был судим з аграбеж, освободился в 2012 году. 

 

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

 

#мобилизация #аферист
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