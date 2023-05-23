Не смотреть в глаза: татарстанцам рассказали о поведении при встрече с медведем

В Татарстане участились случаи появления медведей на дорогах. Как правильно вести себя в такой ситуации, рассказали специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам.

Первый совет, который дают сотрудники госкомитета, — отсутствие паники. Нужно, не глядя ему в глаза, медленно удалиться.

Во-вторых, нельзя поворачиваться к хищнику спиной и бежать. Если же медведь начнет приближаться, стоит попытаться отогнать его резкими звуками.

Чтобы избежать встречи с косолапым, нужно не оставлять пищу возле палатки, хижины и другого временного жилища. Избежать подобной ситуации поможет и размещение лагеря на открытом месте с достаточным обзором.

И, наконец, подчеркивают специалисты, ни в коем случае нельзя приближаться к медвежатам, пытаться накормить их или подманить. Рядом с ними всегда будет находиться медведица.

«Кроме этого специалисты напоминают, что медведи по причине их необыкновенной любви к меду любят наведываться на пасеки», — говорится в сообщении госкомитета.

Напомним, сегодня очевидцы поделились фотографиями следов медведя, обнаруженными в Лаишевском районе Татарстана.