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Не смотреть в глаза: татарстанцам рассказали о поведении при встрече с медведем
В Татарстане участились случаи появления медведей на дорогах. Как правильно вести себя в такой ситуации, рассказали специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам.
Первый совет, который дают сотрудники госкомитета, — отсутствие паники. Нужно, не глядя ему в глаза, медленно удалиться.
Во-вторых, нельзя поворачиваться к хищнику спиной и бежать. Если же медведь начнет приближаться, стоит попытаться отогнать его резкими звуками.
Чтобы избежать встречи с косолапым, нужно не оставлять пищу возле палатки, хижины и другого временного жилища. Избежать подобной ситуации поможет и размещение лагеря на открытом месте с достаточным обзором.
И, наконец, подчеркивают специалисты, ни в коем случае нельзя приближаться к медвежатам, пытаться накормить их или подманить. Рядом с ними всегда будет находиться медведица.
«Кроме этого специалисты напоминают, что медведи по причине их необыкновенной любви к меду любят наведываться на пасеки», — говорится в сообщении госкомитета.
Напомним, сегодня очевидцы поделились фотографиями следов медведя, обнаруженными в Лаишевском районе Татарстана.
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