Не сдавших ОГЭ девятиклассников в Татарстане примут на обучение 23 колледжа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По новому федеральному закону девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут учиться в колледжах и техникумах. В Татарстане определены 23 учреждения среднего профессионального образования, которые примут выпускников девятых классов без аттестата. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Детям, которые не смогли по любым причинам сдать основной государственный экзамен и, соответственно, не получили аттестат, а получили справку по итогам обучения в девяти классах, предоставляется возможность бесплатно получить определенную профессию», – сказал он.

Музипов отметил, что в республике определили 31 профессию, которую смогут освоить такие выпускники. В перечень вошли: аппаратчик очистки сточных вод, водитель погрузчика, маляр, повар, портной, машинист технологических компрессоров, варщик, слесарь, токарь, тракторист, фрезеровщик, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие специальности.

«Без аттестата нельзя продолжить обучение в десятом классе или в учреждении среднего профессионального образования. Но закон позволяет таким детям все-таки получить определенную профессию. У нас таких детей немного – ежегодно 8–13 человек уходят из школы со справками», – подчеркнул первый заместитель министра образования и науки.

Школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут обучаться в Арском агропромышленном колледже, Альметьевском профессиональном колледже, Бавлинском аграрном колледже, Елабужском политехническом колледже, Казанском авиационно-техническом колледже, Казанском автотранспортном техникуме, Казанском нефтехимическом колледже, Казанском торгово-экономическом техникуме, Колледже малого бизнеса и предпринимательства, Колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева, Кукморском аграрном колледже.

Кроме того, таких детей примут Мамадышский политехнический колледж, Международный колледж сервиса, Набережночелнинский политехнический колледж, Нижнекамский агропромышленный колледж, Нижнекамский индустриальный техникум, Нижнекамский политехнический колледж, Нурлатский аграрный техникум, Сабинский аграрный колледж, Спасский техникум отраслевых технологий, Тетюшский сельскохозяйственный техникум, Технический колледж имени В. Д. Поташова и Чистопольский сельскохозяйственный техникум.