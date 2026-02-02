51 колледж и 40 профессий: особенности эксперимента по сдаче двух ОГЭ в Татарстане

С этого года в Татарстане начнет действовать эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Девятиклассники смогут сдать два предмета ОГЭ вместо четырех. В эксперименте участвуют 51 колледж и техникум, которые примут таких выпускников на бесплатное обучение. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В республике выбраны 51 колледж и техникум, в которые можно будет поступить по результатам двух экзаменов

Фото: © «Татар-информ»

«Это самые востребованные профессии с учетом позиции работодателей»

В предыдущие годы для выпускников девятых классов в Татарстане действовало единое правило: нужно было сдать два обязательных предмета ОГЭ – русский язык и математику, а также два предмета по выбору. При успешной сдаче экзаменов они получали аттестат и могли продолжить обучение в десятом классе или поступать в техникум или колледж.

«С этого года вводится эксперимент для детей, которые хотят продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования по определенным профессиям. То есть при поступлении только в определенные учреждения СПО и на определенные профессии и специальности девятиклассникам разрешается сдавать не четыре экзамена, а два – русский язык и математику», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Рамис Музипов: «С этого года вводится эксперимент для детей, которые хотят продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования по определенным профессиям» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, в республике выбраны 51 колледж и техникум, в которые можно будет поступить по результатам двух экзаменов. Кроме того, определены 40 профессий для бесплатного обучения в рамках эксперимента.

«Сюда входят сельское хозяйство, машиностроение, химическая отрасль, информационные технологии, нефтяные технологии и даже креативные специальности и профессии, например садово-парковое и ландшафтное строительство, графический дизайн. Практически все направления мы постарались представить. В Санкт-Петербурге и Липецкой области в прошлом году было определено только 19 профессий. Мы же ввели 40 профессий», – подчеркнул Музипов.

Профессии для эксперимента определены исходя из потребностей рынка труда, уточнил он. «Мы сверяли их со списком самых дефицитных профессий и специальностей, определенных постановлением Кабинета Министров РТ. Это самые востребованные профессии, которые у нас есть на портале «Работа в России», с учетом позиции работодателей», – пояснил он.

«Обе категории получают абсолютно идентичные аттестаты, но разные по своему статусу»

При этом по результатам двух экзаменов нельзя продолжить обучение в десятом классе и поступить в учреждения среднего профессионального образования на специальности, которые не выбраны для эксперимента.

«Обе категории получают абсолютно идентичные аттестаты, но разные по своему статусу. Аттестат с четырьмя экзаменами дает больше прав – поступление в десятый класс и на любые специальности в СПО», – подчеркнул первый заместитель министра образования и науки.

Музипов заметил, до 1 марта все девятиклассники должны определиться, какое количество экзаменов они будут сдавать. Однако в период государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность досдать экзамены, если школьник передумал участвовать в эксперименте.

«Главное – за две недели до проведения экзаменов обратиться в государственную экзаменационную комиссию с заявлением об изменении перечня предметов. И в сентябре у нас предусмотрены дополнительные резервные сроки, когда они смогут пересдать, а также досдать экзамены. Мы рекомендуем очень внимательно все осмыслить. Если потом вдруг ребенок захочет пойти в десятый класс, он должен будет отучиться на первом курсе колледжа. И только на следующий год досдать еще два экзамена, чтобы продолжить обучение в десятом классе», – заявил он.

По словам Музипова, все участники эксперимента гарантированно поступят в колледжи и техникумы, конкурса результатов ОГЭ для них не будет. Кроме того, после обучения в учреждении среднего профессионального образования они также могут поступить в вузы. Но специальности они должны будут выбрать по профилю своего обучения в СПО.

«Если они хотят сменить профиль, тогда нужно будет сдавать единый государственный экзамен на равных условиях», – отметил он.

Преимущество при зачислении будут иметь выпускники, проживающие в муниципалитете, где расположен колледж Фото: © «Татар-информ»

«Ожидаем, что в этом эксперименте будут принимать участие около 5 тыс. школьников республики»

В Татарстане 48 тыс. выпускников девятых классов. В среднем в республике 57% девятиклассников поступают в учреждения среднего профессионального образования, сообщил Музипов.

«Ожидаем, что в этом эксперименте будут принимать участие около 5 тыс. школьников республики. В эксперименте могут участвовать дети только тех регионов, которые у нас определены в федеральном законе. В прошлом году в эксперименте участвовали Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. В этом году – 12 регионов, включая Татарстан», – сказал он.

Преимущество при зачислении будут иметь выпускники, проживающие в муниципалитете, где расположен колледж.

«Остальные будут распределяться, исходя из наличия свободных мест в образовательной организации. Это географический принцип. В первую очередь мы должны закрыть контрольные цифры приема детьми, которые проживают на закрепленной за колледжем территории. Тут ведь нужно исходить еще из наличия свободных мест в общежитиях», – уточнил первый замминистра образования и науки.

Музипов добавил, что контрольные цифры приема на этот год по учреждениям среднего профессионального образования уже определены. Всего на различные направления подготовки колледжи и техникумы планируют принять 17 тыс. студентов.

«Если кому-то вдруг не хватит места в определенном учреждении, мы будем предлагать другое учреждение. Да, возможно, что в наш колледж захочет поступить выпускник их другого региона, участвующего в эксперименте. Но приоритет будет отдаваться жителям Татарстана», – заявил он.

«Ежегодно 8–13 человек уходят из школы со справками»

В этом году ведено еще одно новшество для выпускников девятых классов. В январе вступил в силу федеральный закон, по которому девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно учиться в колледжах и техникумах по рабочим специальностям.

«Если они не сдали ОГЭ по объективным и необъективным причинам, соответственно, не получили аттестат, а только справку по итогам обучения в девяти классах, им предоставляется возможность получить профессию бесплатно за счет государства, чтобы они имели возможность начать трудовую деятельность», – подчеркнул Музипов.

По его словам, без аттестата нельзя продолжить обучение в десятом классе. Но в Татарстане определили 23 учреждения среднего профессионального образования, в которые смогут поступить девятиклассники, не сдавшие основной государственный экзамен. Обучение для них предусмотрено по 31 профессии.

«У нас таких детей немного – ежегодно 8–13 человек уходят из школы со справками», – подчеркнул первый замминистра образования и науки.

Он заметил, что аттестат им все равно нужно будет получить, но уже через год, сдав предметы ОГЭ, при этом обучаясь в колледже или техникуме.