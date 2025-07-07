Не сдаваться и быть сильными: бойцы СВО поделились опытом с молодежью Татарстана

В Ленинском доме культуры села Ленино Новошешминского района РТ состоялась встреча сельской молодежи с участниками специальной военной операции – Андреем Кондеевым и Николаем Темниковым.

Андрей – настоящий герой с трехлетним боевым опытом, прошедший через ранения и награжденный боевыми медалями. После тяжелого ранения он был комиссован, но остался примером стойкости и мужества. Николай сейчас продолжает службу и прибыл на встречу в краткосрочный отпуск.

Более часа шел откровенный разговор. Молодежь с интересом слушала рассказы о военной дисциплине, современной технике, боевых буднях и, главное, о настоящем солдатском братстве. Гости делились личным опытом, подчеркивали важность выдержки, силы духа и умения не сдаваться перед трудностями.

В завершение встречи бойцы пожелали ребятам учиться с усердием, быть смелыми, поддерживать друг друга и сохранять верность своим друзьям и Родине.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.