«В роддоме оставить не разрешили»: подарившая сына мать из Казани выслушала приговор

В декабре 2020 года жительница Казани София отдала своего новорожденного сына посторонним людям

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Стресс после родов и страх перед тем, что не сможет в одиночку поднять ребенка, – именно так объяснила свой ужасающий поступок суду молодая жительница Казани София. По версии следствия, в декабре 2020 года она отдала своего новорожденного сына посторонним людям. Малыш уехал жить в Пятигорск, однако спустя пару месяцев его из новой семьи забрали сотрудники правоохранительных органов.

Дело рассматривал Ново-Савиновский районный суд Казани. Понадобилась всего лишь пара заседаний, чтобы установить всю цепочку событий. В суде молодая мама настаивала, что раскаивается и жалеет о своем поступке. Несмотря на то что ребенка новой семье София отдала бесплатно, было возбуждено уголовное дело по статье «Купля-продажа человека либо иные сделки в отношении несовершеннолетнего и лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии». Во время прений прокурор потребовал признать девушку виновной и отправить ее за решетку на четыре года.

Новый отец ребенка написал явку с повинной

Первыми под суд по делу о «подаренном» младенце пошли несостоявшийся отец ребенка и его подельница. Тогда дело прогремело на весь Ставропольский край, их имена то и дело мелькали в местных СМИ. Тогда стало известно, что малыш попал в семью жителя Пятигорска Юрия Билана. По информации СМИ, мужчина надеялся, что приемный ребенок поможет спасти его брак. Супруги были женаты более десяти лет, все это время пытались родить ребенка, но безуспешно.

Найти приемного ребенка Билану помогла близкая подруга семьи Вера Шинкина. Согласно материалам уголовного дела, именно она нашла на форумах жительницу Казани Софию. Последняя рассказала, мол, находится в безвыходном положении и готова отдать своего малыша совершенно бесплатно. Несколько недель участники обговаривали все нюансы сделки.

Прокурор потребовал признать девушку виновной и отправить ее за решетку на четыре года Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Все трое разработали план: мужчина и его знакомая должны были найти человека, который согласится "оформить" сделку и передать на воспитание чужого ребенка. А уже после оформления всех документов на отцовство София должна была передать малыша жителю Пятигорска», – поделился подробностями истории источник агентства, знакомый с ситуацией.

В конце декабря Билан и его супруга прилетели в Казань. Буквально за три дня им удалось оформить все бумаги. Ребенку сменили имя, фамилию и отчество. Новый год малыш встречал уже в новой семье.

Однако приемный ребенок не только не смог принести в семью долгожданную идиллию, наоборот – супруги стали ссориться еще чаще. После очередного скандала с женой Юрий обратился в правоохранительные органы и написал явку с повинной.

Новый отец ребенка и его подельница отделались условными сроками

Билан и Шинкина первыми пошли под суд по делу о «подаренном» младенце. Дело рассматривал Пятигорский городской суд. Оба фигуранта свою вину не признали. Настаивали, что никакой сделки не было. Мол, Билан и есть биологический отец ребенка, забрал малыша и хотел воспитывать его до тех пор, пока родная мать не выучится и не встанет на ноги, писали пятигорские СМИ.

Однако их версия с треском провалилась – тест ДНК не подтвердил отцовство. В июне Билан и Шинкина выслушали приговор – оба отделались условными сроками на три с половиной и три года соответственно.

В суде молодая мама настаивала, что раскаивается и жалеет о своем поступке Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Просила врачей оставить ребенка в роддоме, но те отказали

В суде молодая мама старалась держаться от всех в стороне, полностью закрыла лицо капюшоном, общаться с журналистами наотрез отказалась. Более разговорчивым оказался ее адвокат. Он рассказал, что после родов у девушки началась сильная депрессия. По его словам, она оказалась в трудной жизненной ситуации – отец ребенка ее бросил, стабильной работы у нее нет, учебу не закончила. О своей беременности девушка не решилась рассказать даже своим родителям.

Девушка надеялась, что сможет отказаться от ребенка в роддоме, но, по словам адвоката, врачи не разрешили оставить малыша. Тогда София решилась на отчаянный шаг – подыскать ему новую семью в интернете.

После изъятия из новой семьи малыша вернули родной матери. Родительских прав София не лишена. В беседе с корреспондентом агентства представители опеки заверили, что сейчас ребенку ничего не угрожает.

Решение суда оказалось намного мягче наказания, которое запросила прокуратура. Молодую маму приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком на три года. После приговора София поспешила покинуть здание суда.