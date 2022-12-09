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Ру Тат
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Происшествия
9 декабря 2022  14:49
Павел Климчак

Не проветривали котельную: Стала известна причина отравления газом 14-летнего ребенка

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Напомним, сегодня утром в частном доме в Юдино 14-летний ребенок отравился угарным газом. Он получил отравление легкой степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Надзорное ведомство начало проверку после случившегося.

На место выезжали специалисты, которые установили, что газовое оборудование исправно. Оно размещено на цокольном этаже дома, где также находится спальная комната подростка.

Специалисты заметили, что форточка в котельной была наглухо закрыта – в комнате отсутствовала тяга. Таким образом, котельная не проветривалась – это и стало причиной отравления ребенка газом.

В данный момент специалисты отключили газовое оборудование в доме до положительного исхода проверки дымоходов. После этого газоснабжение в доме возобновят.

Основания для принятия мер прокурорского реагирования не выявлены, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Отравление угарным газом
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