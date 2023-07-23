«Не позволяйте переписать историю»: в Москве почтили память генерала Махмута Гареева

Фото: полномочное представительство Татарстана в России

Сегодня в Москве прошла церемония возложения цветов к могиле генерала армии Махмута Гареева. Почтить память известного военачальника собрались полномочный представитель Татарстана в Москве Равиль Ахметшин, представители Минобороны, Академии военных наук, родные, друзья и близкие генерала, юнармейцы. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Церемония приурочена к юбилейной дате — сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Гареева.

Равиль Ахметшин вспомнил, что до несколько месяцев до смерти генерал, выступая на встрече Клуба офицеров, оставил наказ: «Наше поколение уходит, но вы никогда не позволяйте переписать историю!».

Время показало, подчеркнул полпред, насколько верны были слова Махмута Гареева: «Наши ребята сейчас проявляют героизм, мужество и самопожертвование. Они верны наказам своих отцов и дедов».

Как добавил председатель Клуба офицеров генерал-полковник Валерий Баранов, Махмут Гареев вел активную борьбу с фальсификацией истории, старался донести до молодежи правду о Второй мировой войне.

Научная и теоретическая работа военачальника внесла значительный вклад в развитие Вооруженных сил России и отечественной истории, заметил первый вице-президент Академии военных наук Николай Турко. Гареев был непосредственным свидетелем и участником становления и укрепления сначала советской, а затем и российской армии.

Посвятив жизнь военному делу — он прослужил более полувека в советской и российской армии, Гареев прошел огромный путь — от красноармейца до замначальника Генштаба. Он был участником шести войн и вооруженных конфликтов. И даже после выхода в отставку продолжал работу и помогал строить армию.

Подробнее о жизни великого военачальника можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Махмут Гареев интересовался жизнью не только армии, но и татарского народа».

Видео: телеграм-канал Полномочного представительства Татарстана в Москве