«Не повышать голос»: Участник войны из Зеленодольска поделился правилами жизни

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Генриха Гаврилова в Зеленодольске. Встреча получилась душевной и теплой. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

97-летний ветеран рассказал о годах, проведенных на фронте, а также поведал истории из трудовой деятельности.

«Я всегда любил людей, и придерживался одного правила: никогда не повышать голос, не ругать публично подчиненных. С людьми нужно разговаривать спокойно и доходчиво, тогда и дело движется», — поделился участник войны.

Мидхат Шагиахметов отметил, что ветеран прошел всю Украину. Михаил Афанасьев напомнил, что в Зеленодольском районе осталось 29 ветеранов войны и 814 тружеников тыла.

«Это наша история, к которой мы ещё можем прикоснуться, узнать из первых уст о том, как ковалась Победа! Низкий поклон!» — отметил градоначальник.

Ветерана поздравили с праздником, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, теплоты и заботы близких. Генрих Гаврилов награжден Орденом «Славы» III степени, Орденом «Отечественной войны» I степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фронтовые бригады Зеленодольска поздравили Генриха Гаврилова.