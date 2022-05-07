«Фронтовые бригады» навестили участников войны из Зеленодольска

В Зеленодольске «Фронтовые бригады» навещают ветеранов Великой Отечественной войны. Для каждого из героев во дворе дома организована концертная программа, рассказали «Татар-информу» в администрации района.

По словам начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регины Чибриковой, в Зеленодольском районе проживают 29 ветеранов и 814 тружеников тыла. Каждого участника войны согревают теплым общением сотрудники ЦКИНТ им. Горького и Зеленодольского музыкального театра.

Сегодня гости заглянули к 97-летнему Генриху Гаврилову. Он исполнил композицию «Калинка», поделился воспоминаниями о войне, поблагодарил за визит. А артисты Зеленодольского музыкального театра, в свою очередь, поблагодарили ветерана за Победу, за мирное небо над головой.

Генрих Гаврилов – выходец из села Садиково Алексеевского района ТАССР, первые два года войны он был полноправным тружеником тыла — до исполнения 18 лет работал трактористом в колхозе.

В ряды Советской Армии был призван в январе 1943 года. С апреля по август 1943 года он — курсант Арзамасского минометного училища. Рядовой пехотинец, минометчик Гаврилов участвовал в боевых действиях в составе 2-го Украинского фронта, прошел всю Украину, освобождал Харьков, дошел почти до Кривого Рога, но получил тяжелое ранение. После лечения Генрих Гаврилов – вновь военнослужащий запасного 133-го стрелкового полка. После войны окончил школу санинструкторов в Энгельсе, в октябре 1945 года был демобилизован из армии.

Вернувшись к мирному труду, он работал председателем сельского совета, преподавателем физкультуры районной средней школы, инспектором центрального статистического управления. С мая 1956 года его дальнейшая трудовая деятельность непрерывно связана с Заводом имени Серго. Имеет награды – Орден Славы III степени, Орден «Отечественной войны» I степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные медали.