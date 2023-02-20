Новый танк Т-90МС, «Хризантема» и «Китолов»: что представила Россия на выставке в ОАЭ

Каждые два года на IDEX собираются заказчики и производители военного оружия, боевой техники

Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан выставлял на IDEX суда, вертолеты, грузовики

IDEX – одна из самых представительных выставок вооружений в мире. Каждые два года здесь собираются заказчики и производители военного оружия, боевой техники, систем охраны и безопасности. Традиционно выставляется и стенд Российской Федерации.

Предприятия Татарстана участвуют в крупнейшей военной экспозиции с 1995 года. В Абу-Даби ранее экспонировалась продукция Зеленодольского судостроительного завода, Казанского вертолетного завода, КАМАЗа, а также радионавигационное оборудование для воздушных и морских судов, боеприпасы, оптическое оборудование и другие изделия военного назначения.

В юбилейной 30-й выставке в российском павильоне представлены компании «Рособоронэкспорт», «Концерн "Алмаз-Антей"», НПО «Высокоточные комплексы», «Технодинамика», «Швабе-Медиа», ОПК, Ульяновский патронный завод и Казанский государственный казенный пороховой завод. Рустам Минниханов ознакомился с продукцией этих предприятий, сообщила его пресс-служба. Кроме того, Раис Татарстана посетил стенд «Вертолетов России».

Рустам Минниханов ознакомился с продукцией российских предприятий Фото: rais.tatarstan.ru

Отметим, что ОАЭ — один из ключевых торгово-экономических партнеров республики. По итогам первых 9 месяцев прошлого года товарооборот республики с восточной страной составил 28,6 млн долларов и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5 раз.

Руководитель Промышленного кластера РТ Сергей Майоров сообщил «Татар-информу», что в этой выставке ни он сам, ни члены кластера не участвуют. «Все понимают, что выставка вооружений важна. У нас все вооружение продает одна организация, больше ни у кого права продажи нет – это «Рособоронэкспорт», – сказал он.

По его словам, татарстанские компании отдельных стендов не имеют. Но, например, Казанский вертолетный завод может презентовать продукцию на стенде «Ростеха».

Эмиратский холдинг Tawazun владеет 36% проекта Aurus по производству автомобилей в Елабуге Фото: rais.tatarstan.ru

Посещение стенда совладельца Aurus и турецкого производителя вертолетов

На выставке Рустам Минниханов посетил павильон компании Tawazun. Интерес Раиса Татарстана не случаен: этот эмиратский холдинг владеет 36% проекта Aurus по производству автомобилей в Елабуге.

На IDEX 2023 компания Tawazun презентовала промышленный парк, созданный для локализации оборонных производств в одном месте. Суть проекта — создание инфраструктуры и всех необходимых условий для открытия предприятий подобного типа, сообщила пресс-служба Минниханова.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», на площадке в Елабуге в ноябре прошлого года началось серийное производство первого отечественного внедорожника класса люкс Aurus Komendant. Для отечественного автопрома этот проект стал беспрецедентным. Менее чем за 1,5 года после открытия завода Aurus в Елабуге была выведена в производство вторая, абсолютно новая модель бренда. При создании Komendant используются преимущественно российские материалы и комплектующие — 70% основных узлов, силовых установок, электроники, декора и иных решений.

Раис Татарстана посетил стенд компании Turkish Aerospace Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, Раис Татарстана посетил стенд компании Turkish Aerospace, которая производит различные типы самолетов, вертолетов и беспилотные летательные аппараты. Турецкая сторона проявила заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. В свою очередь Рустам Минниханов пригласил представителей компании на KazanForum, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом республики.

СВО повысила интерес к российскому оружию

В целом предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представили на IDEX 2023 более 200 образцов вооружения и техники, боеприпасов, экипировки. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что специальная военная операция на Украине повысила международный интерес к российскому оружию.

Выставка продлится до 24 февраля. В этот период в части сухопутных войск будут продемонстрированы боевые модули для оснащения различной бронетанковой техники, в частности натурный образец 57-мм многофункционального дистанционно-управляемого боевого модуля АУ-220М. Кроме того, гостям российского павильона презентуют танк Т-90МС и легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, боевую машину поддержки танков БМПТ, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТ-3Ф и многое другое. Большинство образцов техники уже прошли проверку в ходе реальных боевых действий.

Гостям российского павильона презентуют танк Т-90МС Фото: roe.ru

В Абу-Даби можно увидеть и российские разработки в области ракетно-артиллерийского вооружения. Среди них оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», РСЗО 9К515 («Торнадо-С»), противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» и «Корнет-ЭМ». Посетители российского павильона смогут ознакомиться с защищенными автомобилями семейства «Тайфун», средствами дистанционного разминирования и робототехническим комплексом разминирования «Уран-6», стрелковым оружием, современными комплектами индивидуальной защиты и экипировки для армейских и специальных подразделений, а также боеприпасами для бронетанковой техники, артиллерии и ракетных комплексов. На стендах будут выставлены управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» и «Китолов-2М».

Также «Рособоронэкспорт» продемонстрирует большую номенклатуру автоматов Калашникова, в том числе «двухсотой» серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, снайперскую винтовку Чукавина, а также гражданское и служебное оружие торговой марки ORSIS: снайперскую винтовку ORSIS-375СТ и высокоточные карабины ORSIS F-17M и ORSIS 12,7 мм.

«Ростех» впервые представил за рубежом офшорный вертолет Ми-171А3 Фото: rais.tatarstan.ru

Предприятия авиапрома покажут легкий тактический самолет Checkmate, боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Сегодня «Ростех» впервые представил за рубежом офшорный вертолет Ми-171А3. Оно предназначено для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций.

На выставке демонстрируется широкая линейка средств авиационного поражения, в том числе эффективные средства борьбы с бронетанковой техникой – ракеты 305Э и «Вихрь-1». Также гости российского павильона смогут ознакомиться с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э», «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

Также будет презентован широкий спектр зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов различных дальности и назначения. Концерн «Алмаз-Антей» в Абу-Даби представил ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф», «Антей-4000», ЗРС (ЗРК) средней дальности С-350Е «Витязь», «Викинг» и ЗРК малой дальности «Тор» различных модификаций. Входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» покажет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба».

Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представили на IDEX 2023 более 200 образцов вооружения и техники, боеприпасов, экипировки Фото: rais.tatarstan.ru

На IDEX 2023 выставляются и радиолокационные станции различного назначения, среди которых уникальные разработки российских конструкторов. Например, РЛС наблюдения за космическими объектами «Сула», РЛС средних и больших высот «Гамма-ДЕ», маловысотная РЛС «Каста-2Е2» и РЛС П-18-2 «Прима», способная обнаруживать малозаметные цели, в том числе любую авиатехнику, произведенную с применением технологий Stealth.

Большое внимание ожидается к российским средствам борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в частности комплексам «Репеллент» и «Репеллент-Патруль», РЛК-МЦЕ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э, а также представленному на стенде «Рособоронэкспорта» носимому комплексу «Пищаль-ПРО».

В морском сегменте выставки «Рособоронэкспорт» представит скоростную десантно-штурмовую лодку БК-10, скоростной транспортно-десантный катер БК-16 и береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ». Известно, что в рамках деловой программы IDEX 2023 «Рособоронэкспорт» проведет встречи и переговоры с представителями вооруженных сил и других силовых ведомств Объединенных Арабских Эмиратов и стран Ближнего Востока.

На выставке был презентован широкий спектр ракет Фото: rais.tatarstan.ru

Половина экспорта российского оружия

На Ближний Восток и Северную Африку приходится половина экспорта российского оружия, сообщала газета «Ведомости». Неназванный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) комментировал СМИ на IDEX 2021, что на протяжении последних 5 лет экспорт продукции военного назначения в этот регион не опускается ниже уровня в 6 млрд долларов в год.

А Мантуров уточнял, что наибольший интерес африканские страны проявляют к стрелковому оружию (автоматы Калашникова сотой серии), средствам ближнего боя и вертолетам типов Ми-17 и Ми-35, а также зенитным ракетно-пушечным комплексам «Панцирь», самолетам семейства «Сухой» и «МиГ», противотанковым комплексам и системам ПВО «Корнет-Э» и «Тор-М2Э», танкам и бронетранспортерам. Эта техника подходит под их климат, работает в любых условиях. Кроме того, для многих африканских государств актуален вопрос ремонта и модернизации имеющейся на вооружении военной техники российского и советского производства. Наша страна им в этом помогает.

Тогда же глава российского Минпромторга отмечал, что все предприятия при желании могут получить самостоятельную лицензию на поставку запчастей и самостоятельное обслуживание техники, поставленной и поставляемой по линии «Рособоронэкспорта». Он дал ясно понять, что является сторонником именно такого подхода, вспомнив времена своей работы на Улан-Удэнском авиационном заводе. Тогда, по словам Мантурова, они порой сталкивались на переговорах в одной и той же стране и даже в соседнем кабинете с Казанским вертолетным заводом. В итоге иностранный заказчик получал контракт на более выгодных для себя ценовых условиях.

Рустама Минниханова на выставке сопровождали министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, а также Ренат Мистахов и Иван Егоров Фото: rais.tatarstan.ru

Во время посещения выставки Рустам Минниханов также осмотрел стенды с новейшими бронетранспортерами стрелковым оружием. Его сопровождали министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, гендиректор АО «Объединенная промышленная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров. Отдельно Рустам Минниханов задержался у стенда с новейшими образцами ракетных вооружений, которыми оснащаются самолеты и вертолеты. Руководитель республики внимательно рассматривал их, вникая в детали конструкций. Рустам Минниханов также не смог равнодушно пройти мимо образцов наземной и воздушной беспилотной техники.

В целом же товарооборот между Россией и ОАЭ по результатам прошлого года увеличился на 68%, до 9 млрд долларов, заявил ТАСС в кулуарах выставки IDEX 2023 в Абу-Даби вице-премьер российского Правительства. В итоге ОАЭ оказались на первой строчке среди государств арабского мира по объему взаимной торговли с Москвой.