В Елабуге стартовало серийное производство Aurus Komendant

В Татарстане открылось серийное производство первого отечественного внедорожника класса люкс Aurus Komendant. Об этом сообщается в телеграм-канале бренда.

Таким образом, всего за полтора года в Елабуге в серию выходит уже вторая модель автомобилей Aurus. При создании Komendant используются преимущественно российские материалы и комплектующие — 70% основных узлов, силовых установок, электроники, декора и иных решений.

«Феномен Aurus — это идея полностью российского люкс-автомобиля, которую удалось превратить в индустриальный успех: в нем наша инженерная мысль, наши технологии, тысячи рабочих мест в наших компаниях-производителях из числа поставщиков Aurus», — напомнили в компании.