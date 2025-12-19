«Не перехожу на личности»: Путин объяснил, что имел в виду под словом «подсвинки»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, что имел в виду под словом «подсвинки». Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря, глава государства использовал выражение «европейские подсвинки».

«Что касается этого определения, то оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности, ничего себе такого не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц», – пояснил Путин.

Нынешний российский лидер впервые использовал образ «подсвинков» в своей публичной речи еще в декабре 2014 года. Но больше внимания привлекло применение этой лексемы заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым – уже после начала специальной военной операции.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В этом году мероприятие уже в третий раз проходит в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.