Путин назвал политиков Европы «подсвинками» на заседании коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками» на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Европейские подсвинки хотели поживиться на развале нашей страны», – заявил российский лидер.

С помощью столь экспрессивной лексики Путин указал на зависимость стран Европы от Соединенных Штатов.

Кроме того, Президент РФ выразил уверенность, что «никакой цивилизации там (на Западе – прим. Т-и) нет, там только деградация сплошная» (цитата по РИА Новости).

Ранее подобную по уровню стилистической экспрессии лексику в адрес политических оппонентов России использовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Впрочем, это происходило не в ходе публичных выступлений, а в его Telegram-канале.