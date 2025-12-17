Путин назвал политиков Европы «подсвинками» на заседании коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками» на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
«Европейские подсвинки хотели поживиться на развале нашей страны», – заявил российский лидер.
С помощью столь экспрессивной лексики Путин указал на зависимость стран Европы от Соединенных Штатов.
Кроме того, Президент РФ выразил уверенность, что «никакой цивилизации там (на Западе – прим. Т-и) нет, там только деградация сплошная» (цитата по РИА Новости).
Ранее подобную по уровню стилистической экспрессии лексику в адрес политических оппонентов России использовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Впрочем, это происходило не в ходе публичных выступлений, а в его Telegram-канале.