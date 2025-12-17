news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 17 декабря 2025 15:25

Путин назвал политиков Европы «подсвинками» на заседании коллегии Минобороны

Читайте нас в
Телеграм
Путин назвал политиков Европы «подсвинками» на заседании коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками» на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Европейские подсвинки хотели поживиться на развале нашей страны», – заявил российский лидер.

С помощью столь экспрессивной лексики Путин указал на зависимость стран Европы от Соединенных Штатов.

Кроме того, Президент РФ выразил уверенность, что «никакой цивилизации там (на Западе – прим. Т-и) нет, там только деградация сплошная» (цитата по РИА Новости).

Ранее подобную по уровню стилистической экспрессии лексику в адрес политических оппонентов России использовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Впрочем, это происходило не в ходе публичных выступлений, а в его Telegram-канале.

#Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025