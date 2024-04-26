«Не ожидала, что кроме научных перспектив передо мной откроются карьерные»

«Медаль «Будущее российской химии». Звучит так, будто это супергеройский комикс»

Накануне в Казани завершился 34-й Менделеевский конкурс студентов-химиков. Учащиеся из 18 городов страны собрались в ИТ-парке на оглашение результатов. На кону было не только вручение дипломов, с которыми можно поступить в магистратуру без экзаменов, но и специальные призы. Десять лучших студентов получат сертификат на стажировку в компанию СИБУР, которая в этом году выступила в роли генерального спонсора.

Как мы уже писали, на конкурс представили свои работы 236 студентов. До второго тура, который начался в Казани 21 апреля, добрался 101 исследователь. Жюри, в составе которого были доктора химических наук РАН, они представили исследовательские работы в виде стендовых и устных докладов.

Среди самых перспективных молодых ученых выступили семь студентов из двух вузов Татарстана – КФУ и КНИТУ КХТИ. Честь Приволжского университета защищали Альмир Муртазин, Алеся Петрова, Дарья Третьякова и Андрей Иванов. Химико-технологический институт представили Ангелина Якимова, Анастасия Алексеева и Анита Конева.

– Работы в этом году стали качественно выше, – признался в беседе с корреспондентом «Татар-информа» до начала церемонии ученый секретарь жюри, заведующий лабораторией Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН Дмитрий Перекалин. По его словам, выросло не только качество исследований, но и умение студентов презентовать свои знания.

– Заметно вырос уровень и количество прикладных работ, – добавил Перекалин. – Доклады сейчас регулярно начинаются так: «К нашему вузу обратилась такая-то компания для разработки того или иного продукта…»

Дмитрий Перекалин

К этому времени зал почти полностью заполнился студентами. Они сбивались в стайки, объединяясь по родным городам или вузам.

– Татарстан себя очень хорошо показал как принимающая сторона, – продолжил ученый секретарь жюри. – В Казани хорошие традиции гостеприимства, есть в этом и большая заслуга СИБУРа, который не просто вложил средства в конференцию, но и активно работал в жюри, сотрудники компании провели мастер-класс и присудили участникам свои призы…

В это время началась церемония награждения, и Перекалина пригласили выступить перед студентами.

– Среди наград сегодня фигурирует медаль «Будущее российской химии», – вещал он уже со сцены. – Когда придумывали это название, было ощущение, что это избыточный пафос. Звучит так, будто это супергеройский комикс. Но, на самом деле, будущее российской химии – это вы, другого будущего у нас нет. То, что вы сделаете, то и будет.

Слушали Перекалина внимательно, вот-вот озвучат имена лучших студентов-химиков страны. «Вы все победители», – объявила студентам незадолго до этого зампредседателя жюри Елена Ротина. Но кто-то увезет домой грамоту, а кто-то дипломы и специальные призы.

– Сделаете вы хорошие композиты и полимеры, будут у нас хорошие композиты и полимеры, – глядя в зал, проговорил Перекалин. – Не сделаете – их не будет. Отнеситесь к этому с большой ответственностью и большой инициативой. Что и как надо сделать, чтобы то будущее, что вы хотите, состоялось.

Перекалин изучил всю сотню работ и за последние три дня поговорил с большинством студентов. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» вспомнил он и работу Андрея Иванова из КФУ о синтезе катализаторов, которые используются при производстве гексена-1.

– Очень хорошая работа, близка к практике, перспективная, – оценил он. – Казань известна своей химической школой.

Забегая вперед, скажем, что Иванов не только вошел в шестерку лучших студентов, награжденных дипломом первой степени, но и получил приглашение на стажировку в СИБУРе. Правда, на награждении он не появился. Организаторы то ли шутя, то ли всерьез сообщили, что Иванов уехал на следующую конференцию. Других студентов из Татарстана наградили грамотами.

«Не ожидала, что кроме научных перспектив передо мной откроются карьерные»

Началась церемония награждения, и студентов стали по одному вызывать к сцене. Сертификаты на трудоустройство в СИБУРе вручал HR-бизнес-партнер компании Георгий Балушкин.

– На протяжении всей конференции ваши доклады слушали сотрудники R&D блока компании, по итогам их оценки десятерых из вас мы готовы уже завтра принять в компанию, – обрадовал молодых ученых Балушкин. – Но если вы не получили приглашение сейчас, не расстраивайтесь, заполните анкету, и мы пригласим вас на собеседование.

Процедура приглашения на стажировку оживила студентов – сертификат оказался настолько большим, что удержать в руках его могли только два человека. Одни снимали вручение на телефоны, другие пожелали сделать фото на фоне внушительного арт-объекта.

– Я испытала удивление и шок, не ожидала, что кроме научных перспектив передо мной откроются карьерные, – рассказала корреспонденту «Татар-информа» студентка Института тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова Елизавета Клименшина. На конкурсе она представила исследование о разработке отечественных герметиков на основе бутадиен-нитрильных каучуков и хлорполимеров.

– У меня был прицел попасть на работу в СИБУР, но уже после магистратуры, и я никак не ожидала получить приглашение сейчас. По условиям приглашения, стажировка будет проходить в Москве, но я слышала о планах СИБУРа построить в 2026 году НИОКР-центр в Казани. Если я смогу договориться со своим университетом, после магистратуры релокация в Казань не станет для меня проблемой.

Студентка четвертого курса ВШЭ Анна Афанасьева за защиту работы «Метатезис олефинов: разработка эффективного способа гексенолиза и бутенолиза метилолеата» получила диплом второй степени и также оффер на стажировку в СИБУРе.

– Моей первой мотивацией для участия в этом конкурсе было получение диплома. Он позволяет поступить в магистратуру без вступительных испытаний, – рассказала Анна. – Раньше СИБУР в моих глазах был только производственной компанией, но когда я узнала, что в Казани они строят НИОКР-центр, где можно заниматься разработками, это изменило мое мнение о компании. Завтра переезжать в Казань я не готова, но если будут привлекательные условия и интересные задачи, после завершения учебы можно попробовать.

По словам Афанасьевой, профиль ее исследований близок СИБУРу.

– Мы занимаемся катализаторами, благодаря которым можно перерабатывать растительное масло в продукты, которые сейчас получают в нефтехимической промышленности из ископаемого органического сырья, – заметила Анна. – А мы можем получать их из растительных масел. Завод с таким производством с 2010 года работает в Индонезии, а в 2025 году появится в Германии.

– Мы рассчитываем, что половина студентов, которых мы пригласили на стажировку, будут работать в самом крупном НИОКР-центре СИБУРа в Казани, – заметил в беседе с нашим корреспондентом Балушкин. – В Татарстане они могут найти себя и в других научных центрах – на «Нижнекамскнефтехиме» или «Казаньоргсинтезе».

А студенты уже направлялись к выходу, толкая перед собой большие чемоданы на колесиках. Возможно, кто-то из них уже во время перелета начнет задумываться об обратном билете.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»