«Через 5 лет ваши идеи могут быть воплощены в реальные продукты и производства»

Казань второй раз принимает Менделеевский конкурс

Сегодня в столице Татарстана начался второй тур XXXIV Менделеевского конкурса студентов-химиков. Первый этап интеллектуального соревнования прошел в заочном формате. В конкурсную комиссию поступило 236 исследований студентов из 47 вузов и 36 городов России, Киргизии, Китая. Таджикистана и Узбекистана. Ко второму туру, который пройдет с 21 по 25 апреля, ученые институтов Российской академии наук и ведущих вузов России отобрали 107 работ. Теперь их авторы из 29 вузов РФ съехались в Казань для очной защиты исследований.

Соорганизаторами проекта выступили КНИТУ-КХТИ, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и компания СИБУР - 10 лучших учёных получат приглашение на работу прямо на площадке конференции. Жюри возглавил академик-секретарь отделения химии и наук о материалах РАН, президент НП «Содействие химическому и экологическому образованию» Михаил Егоров. Церемония открытия конкурса началась в «ИТ-парке». Стоя перед студентами, которым через несколько часов предстояло провести стендовые доклады перед членами жюри, Егоров произнес ободряющую речь.

«За последние два года химия в хорошем смысле этого слова стала звучать с самых высоких трибун. Хотя раньше она ассоциировалась с негативным воздействием на окружающую среду. Сейчас пришло понимание, что если мы уберем химию, окажемся в каменном веке», – рассказал председатель жюри.

В сравнении с прошлым годом, интерес к конкурсу значительно вырос. В 2023 году конференция Менделеевской школы прошла в Иваново, тогда в ней приняли участие 107 студентов из 36 университетов и 24 городов России и Казахстана. Казань принимает конкурс второй раз, впервые он проводился здесь в 2013 году.

«Татарстан славится своими химическими школами, мы рады вас видеть и встречать на нашей земле. Я не думаю, что со следующим мероприятием [проведением конкурса Менделеевской школы в Казани] будет разрыв более 10 лет, думаю, не больше пяти», – поприветствовал студентов президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«СИБУР молодцы, открыли двери „Казаньоргсинтеза“, „Нижнекамскнефтехима“»

Генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинга" Рафинат Яруллин призвал юных исследователей поднимать престиж химической науки.

«Я желаю вам выиграть все ваши олимпиады, конкурсы, быть самыми лучшими. На химии вы сделаете прекрасную карьеру», – заверил Яруллин. Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» немного подумал и продолжил: – Знания надо претворять в жизнь. Когда мы говорим, что у ученых плохая связь с производством плохая связь – действительно это большая сложность. Сегодня многие предприятия принадлежат собственникам, [и на них даже] организовать экскурсию сложно. СИБУР молодцы, открыли двери «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима». Многие преподаватели и студенты там уже были. Но это крупнотоннажная химия, а все зерно в малотоннажной. BASF делает 8600 наименований, а мы, татары с башкирами, всего 1500. Задача делать не меньше, а гораздо больше. Любите химию, и вы будете успешными!

Генеральный директор «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов оперативно предложил поженить науку и производство.

«Менделеев родом из Тобольска, где расположен «Запсибнефтехим»,- напомнил Зарипов, – Сейчас он производит 2,5 млн тонн полимеров, в ближайшем будущем мы доведем эту цифру до 3,5 млн тонн. Это большой вызов для нас, и мы будем рады видеть вас с новыми идеями, новыми подходами».

Главный в СИБУРе по инновациям намекнул студентам и на другие возможности применения своих способностей.

«Мы находимся на правильной земле, в Татарстане славные химические традиции, и мы их продолжим, - заметил он. – «Казаньоргсинтез» способствует развитию нашей технологической независимости – здесь производится линейка севиленов - сополимеров этилена с винилацетатом, уникальный продукт поликарбонат, который на территории СНГ и восточной Европы больше нигде не производится».

Помимо производства рабочие места готовятся и в лабораториях.

«С участием Владимира Владимировича Путина на территории «Казаньоргсинтеза» мы заложили в этом году первый камень в основание НИОКР-центра нашей компании, - добавил Зарипов. - В 2026 году он запустится, и мы с новой силой и энергией будем разрабатывать новые материалы и катализаторы. Мы открыты для новых идей и предложений, которые в рамках конкурса будут сгенерированы. Возьмем их в работу, и через 3-5 лет они могут быть воплощены в реальные продукты и производства».

Лекарство от рака без побочки и защита растений от грибковых заболеваний

После церемонии открытия студенты встали каждый напротив своего стенда. Начался главный этап – период докладов перед членами жюри. Они по очереди сновали между исследователями, выслушивали краткое содержание работ и задавали вопросы. По итогам стендовой сессии будут отобраны студенты для выступления с устным 10-минутным докладом. Лучших из лучших жюри наградят дипломами и памятными призами.

Из ста студентов семь представляли Татарстан. Четверокурсник из КФУ Альмир Муртазин изучает лекарства, обладающие противораковым действием.

«Мы выявили соединения на основе пиримидинов, которые обладают высоким потенциалом в качестве противоопухолевых средств, - Муртазин указал на элементы химического строения на стенде. - Препаратом сравнения в исследовании выступил сорафениб, который применяется при лечении онкологии. Но он атакует и раковые клетки и здоровые. А синтезированные нами соединения показывают высокую биологическую активность к раковым клеткам, но здоровые клетки они атакуют намного меньше».

С каждым словом Альмир вдохновлялся все больше. В теории противораковые и противоопухолевые лекарства, созданные на основе описанных соединений, будут приводить к значительно меньшим побочным эффектам без потерь эффективности.

«Это только одно из направлений, - продолжил студент. - Можно проверить их противовоспалительную активность, противомикробную, применять против грибковых заболеваний сельскохозяйственных культур, которые убивают урожай. Есть потенциал создания катализаторов, которые могут быть более эффективны, чем те, что сейчас применяются».

Муртазин намерен устроиться работать на «Казаньоргсинтез».

«Я отправил резюме на стажировку, - признался он. - Там очень перспективные направления, они к студентам очень хорошо относятся и предлагают интересные условия работы, которых больше нет нигде. Например, на стажировке предлагают зарплату до 70 тыс. рублей, а при устройстве на работу оплачивают съемную квартиру, оказывают услуги в здравоохранении и прочее».

Катализатор для производства гексена-1 и регенерирующий адсорбент

Студент пятого курса КФУ Андрей Иванов подготовил презентацию, описывающую новый подход к синтезу катализаторов. Они используются при производстве, например, гексена-1 – газа, который расширяет потребительские свойства полиэтилена. Установка для производства гексена из этилена сейчас строится на «Нижнекамскнефтехиме». Актуальность исследований обострили введенные против РФ санкции и запрет на поставку катализаторов импортного производства.

«При разработке катализаторов мы исключаем использование гигроскопичных и подвергающихся гидролизу солей хрома, вместо этого напрямую используем металлический хром, что помогает избавиться от воды в продуктах реакции, поскольку вода - это каталитический яд для процессов олигомеризации, - рассказал Иванов корреспонденту «Татар-информа».

«Таким образом мы улучшаем качество продукта. Эффективность реакции достигает 99,7%. Мы получаем почти 100% гексен-1».

По его словам студента, разработку КФУ уже предлагал «Нижнекамскнефтехиму», и она вызвала интерес.

«Это будет интересно не только Татарстану, но и всей России, чтобы выйти на полное самообеспечение гексеном, - добавил он. – Сфера применения нашего метода широкая – помимо гексена это может быть и производство бутена».

Анита Конева из КНИТУ КХТИ презентовала новый адсорбент на основе цеолита, который избирательно извлекает металлы из сточных вод, а также может применяться в реакциях гидрирования.

«Наш адсорбент способен извлекать ионы металлов из водно-солевых растворов, причем он может вытащить какой-то конкретный металл, а другой оставить, - рассказала девушка. – А после использования он способен регенерировать и применяться повторно».

По словам члена жюри, доцента кафедры органической химии КНИТУ КХТИ Оксаны Лавровой, в этом году из-за роста числа участников вузы усилили отбор конкурсантов. В КХТИ было 15 заявок, и только 4 допустили до конкурса.

«Поэтому все работы очень сильные, разноплановые, направленные на решение конкретных задач. Их готовили студенты 3-4 курса, но уровень кандидатов наук. Приходится делать тяжелый выбор», - призналась она.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»