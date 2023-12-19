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В Татарстане началось строительство обхода села Сокуры
Подрядная организация приступила к строительству обхода села Сокуры в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на пресс-конференции.
На участке уже ведутся земляные работы, начались переустройство и вынос коммуникаций. Возводятся производственные базы, завозятся материалы, устраиваются временные подъездные дороги.
«Основные работы развернутся на следующий год. И в 2025 году постараемся завершить проект», – сказал спикер.
Проект реконструкции участка с 20 по 43 км автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры вошел в пятилетний план дорожной деятельности, отметил Мингазов.
Контракт стоимостью более 19,2 млрд рублей на реконструкцию заключен с ОАО «Алексеевскдорстрой». Реализация проекта запланирована на 2025 – 2027 годы. При этом условия контракта позволяют начать работы ранее установленных сроков.
Общая протяженность участка трассы с четырьмя полосами движения составит более 24 км, длина обхода – 6,29 км. Участок реконструкции начинается от развязки на аэропорт и заканчивается после села Державино.
Кроме того, будет построено два моста через Мешу и Каипку, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки, два разворотных съезда на разных уровнях возле населенных пунктов Тургай и Каипы, один тракторный переезд через суходол на 22 км и шесть надземных пешеходных переходов. Транспортные развязки появятся на 24, 27, 29 и 41 км автодороги Казань – Оренбург.
Проект реконструкции разработан АО «Транспроект».
Фотографии предоставлены пресс-службой «Волго-Вятскуправтодора».
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