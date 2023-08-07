«Сперва не заметил, а потом началась лихорадка»: челнинец о состоянии после укуса змеи

Эльмира Гайнутдинова

В течение этого лета пострадавших от укуса змей в Челнах зафиксировано в два раза больше, чем в прошлом году. Накануне к медикам обратился еще один мужчина, которого укусила змея, когда он бродил по лесопосадке рядом с городом и собирал грибы.

«Гуляли с детьми, грибы собирали. В какой-то момент почувствовал легкий укус. Потом увидел, что быстро извиваясь, прочь уползла змея. Я понял, что это гадюка, когда уже потом посмотрел в Сети фотографии. Укус был легким, я не сразу обратил внимание. А потом место укуса начало желтеть, через минут 15 лихорадка началась, рвота, судороги, боли в почках», – рассказывает челнинец.

Скорую мужчина ждал, уже лежа на земле.

Бригада скорой помощи госпитализировала Руслана прямо из леса. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Благодаря медработникам, он идет на поправку.

В подобных случаях врачи рекомендуют сразу принять антигистаминный препарат, а руку следует держать ниже уровня сердца, так яд медленнее распространяется. Разумеется, следует незамедлительно обратиться за медпомощью.

«Жгут накладывать не рекомендуется, потому что от наложения жгута идет застой крови, и при снятии его, яд может с кровью быстрее поступить в организм», – сказал заведующий отделением реанимации горбольницы №5 Павел Егоров.

В этом году змеи активизировались раньше обычного. Все из-за аномально жаркой погоды весной и летом. Так, первый укус был зафиксирован еще в мае. И с тех пор 7 человек пострадали от укусов змей. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.