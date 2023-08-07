Житель Челнов попал в больницу после укуса змеи

Житель Набережных Челнов попал в больницу после укуса змеи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.

Как оказалось, во время прогулки с детьми 36-летнего жителя Челнов укусила змея. Его на скорой помощи доставили в пятую городскую больницу города. Сначала мужчину поместили в реанимацию.

«Сейчас пациент в состоянии средней степени тяжести. Его перевели в отделение терапии из реанимации», – отметили в горздраве.

За мужчиной продолжают наблюдать медики и оказывать всю необходимую помощь.