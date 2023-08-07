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Житель Челнов попал в больницу после укуса змеи
Житель Набережных Челнов попал в больницу после укуса змеи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.
Как оказалось, во время прогулки с детьми 36-летнего жителя Челнов укусила змея. Его на скорой помощи доставили в пятую городскую больницу города. Сначала мужчину поместили в реанимацию.
«Сейчас пациент в состоянии средней степени тяжести. Его перевели в отделение терапии из реанимации», – отметили в горздраве.
За мужчиной продолжают наблюдать медики и оказывать всю необходимую помощь.
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