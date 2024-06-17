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«Не надувательство, а конкуренция»: почему дешевеют билеты в Турцию и надолго ли это
Россияне привыкли в дорогим авиабилетам, а тут вдруг аттракцион невиданной щедрости: билеты из Казани в Турцию за 6 тыс. рублей в одну сторону, а тур на двоих может обойтись всего в 65 тыс. рублей. В чем подвох и надолго ли такие цены — разбирался «Татар-информ».
Из Казани в Турцию по суперцене
«Татар-информ» обратил внимание, что цены на авиаперелеты в Турцию стали гораздо ниже. Так, например, из Казани (или из Набережных Челнов) в Анталью можно улететь за 6 тыс. рублей. Что касается туров, то есть горящие предложения на двоих «все включено» за 65 тыс. рублей из Казани. Летом такая стоимость билетов на Средиземноморье кажется каким-то подарком судьбы.
Есть ли у этих цен какое-то рациональное объяснение? Своими мыслями на этот счет с «Татар-информом» поделился президент Ассоциации туристских агентств Татарстана, гендиректор агентства индивидуального туризма «Персона Грата» Рамиль Мифтахов.
«Количество постоянных рейсов достаточно большое, а спрос упал по нескольким факторам. Образовался переизбыток перевозки, и туроператоры пытаются ближайшие даты компенсировать это путем низкой цены. У людей, которые готовы в ближайшую неделю ехать, есть шанс улететь по суперцене», – сказал эксперт.
Аналогичное мнение высказал гендиректор компании AVT — одного из крупнейших игроков рынка авиабилетов Азамат Сабиров. Сейчас большой спрос на Турцию, но и предложений много. Летают как турецкие авиакомпании, так и российские.
Кто успел, тот и съел
Эксперты назвали еще несколько причин, почему запланированные авиарейсы остались недозагруженными. Первое – в ближайшие дни в Турции жара будет доходить до 37 градусов и не каждый путешественник готов к этому.
«Мягкий сезон в Турции закончился, сейчас там температурные рекорды, как и в Казани. Думаю, что боятся падения спроса, поэтому бывают такие моменты, что можно получить выгодные тарифы», – сказал Сабиров.
Второе – Турция празднует Курбан-байрам не один день – 16 июня, а девять. В эти дни некоторые музеи, магазины, кафе закрываются, а пляжи оказываются переполнены. Ну кому захочется жариться на битком набитом пляже в +37? Третья причина – некоторые отложили поездку на попозже по семейным причинам: родители и их дети-выпускники ждут результатов ЕГЭ.
Долго ли будут такие цены? Президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов считает, что ситуация продлится лишь неделю, потом туроператоры оценят обновленные данные спроса и сократят количество авиарейсов. С другой стороны, гендиректор AVT Азамат Сабиров уверен, что все равно в течение лета еще будут горящие предложения, как и всегда.
Горящие предложения – это плюс и для путешественника, и для туроператора
Азамат Сабиров отметил, что дешевые авиабилеты Казань – Анталья – это не мошенничество, не надувательство. Не стоит искать подвоха в этих ценах, ведь продавать билеты по себестоимости для туроператоров лучше, чем вообще отменить рейс.
«Это нормальная, обычная практика. Билеты в Турцию не такие дешевые, как в доковидные времена. То, что 5% от емкости продается по заниженной цене, — это ничего страшного. Это сделано для того, чтобы полностью загрузить борт и не потерять ни одного места», – добавил гендиректор AVT.
За каждого привезенного туриста Турция выплачивает туроператорам деньги, добавил Сабиров, поэтому туроператорам выгодно, чтобы самолеты были битком.
Что там с курсом доллара?
Отпуск за границей, разумеется, тесно связан с курсами валют. Ранее мы подробно рассказали, как на курс доллара повлияют американские санкции в отношении Мосбиржи. «Татар-информ» уточнил у экспертов, как ситуация с иностранной валютой повлияет на туры и авиабилеты в Турцию.
«Сейчас курс установлен в районе 88-89 рублей за доллар, а у туроператоров он колеблется в районе 93-95 рублей за доллар. Соответственно на 5-7% вырастет стоимость туров в рублях. Но это не будет глобально, будут горящие, скидочные туры. Турки в начале сезона получили пониженный спрос и начали активно снижать цены к летнему сезону процентов на 20, 25 даже. Скидки, которые будут делать туроператоры, наверняка будут нивелировать эту ситуацию с курсом валюты», – считает Сабиров.
Паника насчет курса доллара быстро прошла, полагает Рамиль Мифтахов. По его мнению, туры в цене вообще никак не вырастут.
Подытожим: если видите горящие предложения и они подходят вам по датам, берите на здоровье. Отправить туристов на отдых даже по себестоимости перелета выгодно и для перевозчиков, и для туроператоров. Но они тоже считают деньги и, вероятно, довольно быстро сократят число рейсов, и тогда о перелетах по почти доковидным ценам можно будет забыть.
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