«Не надо дзюбить!»: лыжница Степанова отреагировала на отказ Дзюбы от вызова в сборную

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России по футболу. По словам спортсменки, отказ футболиста от выступления за национальную команду ее сильно удивил.

«Футболистам не стоит молчать из-за отстранений. Надо бить в колокол. Каждый ищет вторые варианты и запасные планы. Карпин высказался, что Дзюба отказался от участия в сборах из-за ситуации на Украине. Меня это очень удивило. Он что, стесняется? Спортсмены, не надо "дзюбить"! Вы что, стесняетесь, что вы русские?» – заявила Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Артем Дзюба попросил главного тренера национальной команды Валерия Карпина не звать в сборную России из-за ситуации на Украине.