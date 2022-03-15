Карпин: Дзюба попросил не звать в сборную России из-за родственников на Украине

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил отсутствие форварда питерского «Зенита» Артема Дзюбы в составе футболистов, вызванных на сборы национальной команды.

«С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов "Зенита", но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам. В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит"», — заявил Карпин пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Также Валерий Карпин рассказал, по какому принципу формировал список игроков на сборы сборной России по футболу.

«Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался права сыграть за стыковые матчи за место на ЧМ-2022. Есть ещё несколько футболистов, которые не вызывались на три предыдущих сбора – с ними хочется поработать на тренировках и поближе познакомиться. Ранее я уже говорил, что по логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать», — объяснил Карпин.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на мартовские сборы, которые начнутся в Москве 21 марта. В список также попал защитник «Рубин» Илья Самошников.