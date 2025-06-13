«Не мог иначе»: учитель истории из Заинского района ушел на СВО и стал командиром взвода

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ставшему участником специальной военной операции уроженцу Заинского района Татарстана 32 года. Он носит позывной Учитель, и это не случайность. До начала службы по контракту в батальоне «Тимер» Егор преподавал историю в сельских школах муниципалитета – Урсаевской и Бухарайской. Теперь он стал лейтенантом, командиром взвода, с августа 2023 года он служит в зоне СВО.

«Я учитель. Я не мог иначе, когда Родина нуждается в защите», – продемонстрировал уверенность в правильности избранного пути Егор. К моменту подписания контракта за его плечами были срочная служба в ракетных войсках, педагогическое образование, годы преподавания.

Летом 2023 года Егор был награжден орденом Мужества – за боевую работу оператором-наводчиком. Сейчас он уже командует взводом.

«Мама, конечно, переживала, но не отговаривала. Она просто сказала: «Я все понимаю», – поделился он.

На вопрос, что он чувствует, когда слышит о продвижении российских войск вперед, боец ответил: «Гордость. И сильное желание, чтобы все это скорее закончилось – нашей победой».

Во время краткого отпуска военнослужащий первым делом поехал в родную школу, где встретился с коллегами и бывшими учениками. А 11 июня побывал на встрече с участниками спецоперации, организованной руководством района в Центре психолого-педагогической помощи.

В начале весны Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас их уже больше – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он тогда.

2025-й в России по решению главы государства объявлен Годом защитника Отечества.