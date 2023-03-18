news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 марта 2023 22:16

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре, есть погибшие

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Эквадоре произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,7, а очаг залегал на глубине 85 км, сообщает ТАСС. Предварительно, жертвами стихии стали не менее трех человек, несколько получили ранения.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения был к юго-западу от города Наранхаль, население которого составляет 32 тыс. человек. В настоящее время спасатели ведут разбор завалов.

Напомним, что в начале февраля разрушительные землетрясения произошли на границе Сирии и Турции. В первой из стран погибло более 8 тыс. человек, во второй число жертв превысило 48 тыс., раненых 110 тыс. К помощи пострадавшим и разбору завалов в обеих странах по поручению Президента России Владимира Путина присоединилась команда медиков и спасателей от МЧС РФ.

#землетрясение #Эквадор
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное