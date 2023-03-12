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Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 48 тыс.
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48 тыс. человек погибли и более 115 тыс. ранены при землетрясениях в Турции 6 февраля. Новые данные по жертвам и пострадавшим привел Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.
Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с разницей в девять часов. Помимо Турции, они ощущались еще в нескольких государствах, в том числе Сирии. По поручению Президента РФ Владимира Путина в устранении последствий землетрясений участвовали российские медики и спасатели.
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