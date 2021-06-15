Не менее 30% работников предприятий Марий Эл должны перейти на дистант

В Марий Эл вновь введен ряд ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующие изменения в свой вышедший ранее указ внес глава республики Александр Евстифеев.

В частности, согласно документу организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников. Этот пункт указа касается в первую очередь граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Сотрудники, получившие две дозы прививки от Сovid-19, могут продолжать работу в обычном режиме.

Кроме того, изменения предусматривают запрет на нахождение в торговых центрах несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей. В ТЦ также прекращается работа бесплатных точек доступа Wi-Fi. Деятельность игровых комнат приостанавливается.

Как сообщается на сайте главы Марий Эл, в республике до 5 июля установлен режим повышенной готовности. Запрещается проведение массовых мероприятий, граждане при посещении мест массового пребывания людей должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать дистанцию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что некоторые регионы России вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Татарстан пока не относится к их числу.