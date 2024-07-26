«Не имею права не возвращаться»: боец в отпуске помогает сыну поступить в вуз

Житель Сармановского района РТ Рушан Исламов специально вернулся в отпуск, чтобы поддержать сына Рафаила при поступлении в вуз. Семья Исламовых с четырьмя живет в поселке Джалиль.

Сын Рафаил, окончив среднюю школу, подал документы в Казанский федеральный университет, на отделение физики, в будущем хочет стать инженером. Семья в эти дни была занята этими хлопотами. В связи с участием отца в спецоперации сыну будут предоставлены преимущества при поступлении в учебное заведение. Он очень гордится отцом, хочет быть таким же решительным, смелым, как и он.

Рушан Исламов в 1994-1996 годах служил в отдельной бригаде специального назначения на Северном Кавказе. Сначала солдат отправили на учебу в Сибирь. Оттуда, после учебы в Екатеринбурге, он проходил военную службу в Чечне. Из-за ранения был комиссован. Наш соотечественник вернулся на родину в звании младшего сержанта, был награждён орденом Мужества. После прохождения лечения устроился на работу в управление «Джалилнефть».

В начале этого года — в январе Рушан Исламов, заключив военный контракт, уехал на СВО. Молодому человеку, участвовавшему в боевых действиях в Чечне, было нетрудно принять решение об отправке в спецоперацию.

«Я никому заранее не говорил о своем намерении. Поэтому мама, супруга, родственники и даже коллеги немного растерялись. Однако, зная о том, что у меня есть военный опыт, они не стали возражать, и поняли меня. На мое решение повлияла и мобилизация моего коллеги Рината Сулейманова. Сейчас служу с ним в одном полку. Временно исполняю обязанности командира взвода. Под моим командованием находятся 30 солдат. Наш командир батальона также участвовал в чеченской войне. И среди моих знакомых и друзей были те, кто отправился на спецоперацию. У меня сын подрастает, ему тоже предстоит военная служба. А я хочу, чтобы его служба была мирной, вот и подумал о его будущем», — рассказал боец.

Рушан Исламов поделился подробностми о своей службе и условиях проживания на передовой. По его словам, военная жизнь идет своим чередом, каждая минута там расписана.

«Мы уже привыкли к условиям жизни. Сами рыли окопы, благоустроили комнаты и живем там, построили баню. Топим печь-буржуйку. Мы сами готовим еду, угощаем друг друга. Приглашаем или сами идем в гости к соседним блиндажам. Постоянно поступает гуманитарная помощь из Татарстана, родных мест, близких, и мы благодарны всем, кто вносит свой вклад в благое дело. К нам приехал сам глава района. Так как мы были на военном задании, не смогли с ним встретиться, но связались по телефону. Мы всегда чувствуем его заботу», — сказал Рушан.

Ежемесячно военнослужащим выплачивается 195 тысяч рублей, а Рушан Исламов, имея воинское звание, получает больше. Супруга Раушания работает тренером в спортивно-оздоровительном комплексе «Батыр». Она всегда чувствует внимание и поддержку со стороны руководства района и поселка.

Наверное, нелегко будет вернуться обратно, постоянно спрашивают Рушана.

«Я не имею права не возвращаться, — твердо отвечает он. — Там меня ждут военные товарищи. Мы должны быть вместе до конца. Я ушел туда, чтобы было спокойно для будущего поколения. Вспоминая о том, как я попал в юности на войну, я переживаю теперь за сына. Пусть их поколение не увидит войн. Желаю сыну поступить на учебу и хорошо учиться, найти свое место в жизни».

Высокая уверенность в завтрашнем дне, сплоченность, желание благополучно вернуться к своим семьям, близким делают сегодня мужчин и юношей, участвующих в спецоперации, еще сильнее. С Айратом Бакировым, работавшем врачом в Сармановской центральной районной больнице, они уехали вместе. Хотя и служат в отдельных местах, тем не менее товарищи всегда на связи.

«Мы все служим в разных направлениях, и у каждого из нас есть свои цели и задачи. Например, мы сохраняем безопасность на <...>. Как командир, у меня ответственности в два раза больше. Хотя и в отпуске, я все время поддерживаю связь со своими военнослужащими. Я хочу, чтобы они были в безопасности. Бывает, когда дня два-три они не выходят на связь, близкие ребят начинают волноваться, ищут их через друзей. Бывают разные времена, и главное — не надо паниковать. Может случиться и такое, что кто-то позвонит с незнакомого номера и передаст какое-то ложное сообщение. Я бы посоветовал в таких случаях не верить таким необоснованным звонкам. Бывают случаи и мошенничества. Лучше позвонить друзьям, командирам близких и узнавать. Нельзя сразу впадать в депрессию», — советует опытный военнослужащий.

И с военными друзьями по Чечне он до сих пор общался и встречался, навещал их. Даже сейчас они поддерживают связь по телефону или переписываются в группе однополчан.

Сегодня ребятам, участвующим в спецоперации, поддержка не будет лишней. Рушан Исламов уточнил, что в связи с погодными условиями им необходимы влажные полотенца. Также в районе действует фонд помощи бойцам, там собирают средства для приобретения бронежилетов и других необходимых вещей для земляков. Каждый желающий может присоединиться и внести свой вклад.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Альбины Сабировой.