«Не доказано!»: предполагаемый участник ОПГ «Грязь» признан невиновным в убийствах

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«3:5 в пользу Закиева»

Сегодня Верховный суд Татарстана подтвердил вердикт присяжных по делу Ибрагима Закиева.

Закиев, по версии следствия, бывший участник ОПГ «Грязь». Его дело рассматривал Верховный суд РТ. На прошлом заседании коллегия присяжных заседателей не единогласно, но решила, что Ибрагим невиновен.

Счет был 3:5 в пользу Закиева – пятеро присяжных заседателей потребовали оправдать Ибрагима, трое с ними не согласились. После чего обвиняемого в убийстве назвали невиновным, отпустили из-под стражи, а сегодня судья поставил жирную точку в этом деле: Закиев ни в чем не виноват, обвинения с него сняты, он выпущен на свободу.

«Забили насмерть напротив дома»

Напомним, Закиева обвиняли в двух убийствах двадцатилетней давности. Первое – убийство Геннадия Морозова, который с приятелями взламывал машины на парковке, принадлежавшей ОПГ «Грязь». «Хозяева парковки» решили прекратить творящийся беспредел, но были избиты Морозовым и его приятелями. После чего «грязевские» забили Морозова насмерть прямо возле его дома. Потом расстреляли из травматического пистолета в упор и вывезли умирать на ж/д станцию.

Что касается второго убийства, то, по версии следствия, Закиев заплатил 3 тысячи долларов киллеру, чтобы тот избавил его от Ильдуса Салахутдинова. Ему Закиев, по материалам дела, должен был денег.

«Доказательств моей вины не было»

Сегодня Закиев был одет с иголочки, в суд пришел в стильных солнечных очках. От общения с журналистами до процесса он воздержался, старательно избегал объективов видео- и фотокамер. Но после того, как все закончилось, все-таки сказал пару слов журналистам.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Не было никаких четких доказательств моей вины. Против меня из доказательств были только голословные показания братьев Сафиуллиных. Хочу отметить основное: само дело было сфабриковано оперативниками шестого отдела, и самое страшное, что сейчас они могут ворваться в жизнь любого человека, безнадежно ее испортить и ничего им за это не будет», – сказал Ибрагим Закиев.

«Разные ОПГ – похожая история»

В настоящее время в Казани рассматривается невероятно похожее дело – речь тоже об ОПГ, тоже участвуют присяжные и тоже дело рассматривает Верховный суд РТ.

«Бригада Феди» – отколовшаяся часть ОПГ «Первогоровские». Судебные тяжбы идут невероятно долго. Стоит отметить, что еще на первом заседании «Бригада Феди» решила, что разбираться в перипетиях их истории будет суд присяжных. Как результат – оправдательный приговор в 2013-м.

Спустя 9 лет они снова вернулись на скамью подсудимых. Однако дело приостановили из-за пропажи всех участников суда присяжных.

Как сообщили «Татар-информу» в Прокуратуре республики, в настоящее готовится апелляционное представление, приговор будет обжалован.