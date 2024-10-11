«Не держала, не отговаривала, по-другому он не может»: жены бойцов о мужьях-контрактниках

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах возобновили добрую традицию. Для семей военнослужащих организовали посещение кинотеатра. Этот проект называется «Папин день». Как говорит один из инициаторов, пока отцы защищают мирное население новых регионов России и отстаивают интересы страны, они временно взяли на себя роль их близких.

Муж Айсылу находится на передовой. Он подписал контракт на военную службу. По словам его жены, пока ее супруг «за ленточкой», о них не забывают. Так, их пригласили в кинотеатр, куда она пришла вместе с дочерью. Семья ждет возвращения своего героя.

«С начала сентября уже уехал, как мобилизация началась, по контракту. Уже 2 года там находится. Мы его любим, гордимся, что он сам добровольно ушел, никого не ждал», — говорит Айсылу.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Регина также по приглашению пришла в кинотеатр с двумя сыновьями. Ее супруг сейчас находится на передовой. В первый раз он отправился за ленточку в качестве добровольца. А во второй раз мужчина подписал контракт с Минобороны России. Он подал заявление через портал Госуслуг, отправил скрин жене. Как признается Регина, у нее был шок.

«Не держала, не отговаривала, так как я понимала, что он по-другому поступить не может, что это как его долг. Конечно, у меня большая гордость за мужа, за отца наших детей», — говорит супруга.

Муж Регины был ранен, вернулся домой, но как только восстановился, снова встал в строй. Регина даже ездила к своему мужу в Белгород. Его друзья называют ее женой декабриста.

«Прочувствовала всю атмосферу: эвакуация, сирены бесконечные, она не как у нас — учебная. У них постоянно самолеты над городом. Но мне не страшно, я чувствую себя спокойно. Ходим в церковь, молимся. Конечно, каждый раз, при каждом разговоре прошу беречь себя, чтобы был более внимательным», — добавила Регина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я им горжусь, очень переживаю за него. Когда уехал, было страшно. Я всегда переживаю за него, когда разговариваем, всячески подбадриваю его. Я хочу стать как он в будущем, потому что он очень ответственный, отважный и смелый, раз решился на такой поступок», — говорит сын военнослужащего Евгений.

«Я горжусь папой, потому что он ответственный, гордый, мужественный», — заявил сын военнослужащего Максим.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Рассказать о своем герое захотела и семья Земфиры. Ее супруг тоже решил не оставаться в стороне от происходящих событий. Челнинец подписал контракт в августе.

«Ушел, потому что у него ребята там. Ребята приехали, он с ними уехал. Сказал, что будет защищать Родину. Дети уже большие, мы сами справимся здесь. Мы 15 лет вместе. Гордимся, конечно. Сложное решение, но это его решение. Мы поддержали», — рассказала челнинка.

«Папой я, конечно, горжусь. Сложный выбор был, но это его выбор», — говорит сын военнослужащего Амир.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А пока мужчины на передовой, их семьи поддерживают и приглашают на культурно-развлекательные мероприятия. Проекту «Папин день» уже 2 года.

«Мы все любим традиционно ходить в кинотеатр с семьями, смотреть мультфильмы с детишками. Сегодня пап нет. Мы на время заменяем пап, почему мы и назвали папин день, чтобы мы могли все сплотиться здесь, как будто папа привел ребенка в кино», — рассказал автор проекта «Папин день» Эдуард Фаттахов.

Как сказал инициатор, проект будет существовать и дальше. Как только будут выходить премьеры мультфильмов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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