«Не было времени задуматься»: жительница Арского района проводила сына на СВО

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Житель села Качелино Арского района Татарстана Фархад Газизуллин отправился в зону специальной военной операции осенью 2022 года. Когда татарстанцу в ходе частичной мобилизации вручили повестку, он ни минуты не сомневался в том, что отправится защищать Родину.

«Когда он взял повестку в руки, его голос немного дрожал. „Сынок, ты очень волнуешься? У тебя голос дрожит “, — [спросила я]. „Нет, мама, не волнуюсь, замерз. Раз надо, поеду “, — [ответил]. Он очень ответственный человек. В те дни у меня даже не было времени задуматься. Я собирала вещи для Фархада. Только потом до меня дошло, я поняла, куда он попал. Вот тут-то я и начала волноваться, переживать», — рассказала мать бойца Фарида Газизуллина.

Поддерживают женщину муж Ахат и второй сын Ришат. Они вместе ждут скорейшего возвращения Фархада с фронта (непременно — с победой). Фарида Газизуллина вспомнила, как однажды сын приехал в краткосрочный отпуск с двумя товарищами. В те дни, по словам женщины, она была окрылена, радовалась приезду, готовила угощения. Однако время прошло быстро, а прощание оказалось очень тяжелым. Фархад сказал матери: «У меня там остались товарищи, которые стали мне как братья. Они ждут».

Фото: предоставлено Гульсиной Закиевой

Вместе с семьей военного ждут и односельчане. Глава Качелинского сельского поселения Руслан Гараев помогает родственникам бойца, чтобы бремя разлуки было проще.

«Посылки отправляет, привозил сына в краткосрочный отпуск, с какими бы вопросами ни обращались, готов помочь. В целом я благодарна жителям, руководителям, волонтерам Арского района. Никто не остается равнодушным к просьбам, очень помогают», — поблагодарила всех неравнодушных Фарида Газизуллина.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой.