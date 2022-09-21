«Не было бы счастья»: Путин заявил, что санкции помогли развитию гражданской авиации в РФ

Именно санкции помогли созданию конкурентоспособных двигателей в России и развитию гражданской авиации в целом. В обычное время никто не занимался этим вопросом, всецело полагаясь на зарубежные Boeing и Airbus, заявил на встрече с руководителями передовых инженерных школ Президент РФ Владимир Путин.

«Никто ничего не делал все время. Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, Boeing и Airbus. Но если сами не будем делать, никогда не появятся [свои авиадвигатели для гражданской авиации]. Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил глава государства.

Он напомнил, что с ужесточением санкций и уходом иностранных компаний Россия оставила за собой гражданские самолеты, ранее взятые в лизинг. «Просто оставили и все, потому что посчитали, и правильно посчитали, лизингодатель не имел права их изымать, раньше контракта начали изымать. Минтранс просто не отдал», — сказал Путин.

Однако эти машины не вечны. Владимир Путин выразил уверенность, что к тому времени в России появятся и начнут широко использоваться собственные самолеты. Для этого же необходимо наладить производство двигательных установок.

«А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт, потому что не производили мы, даже с советских времен, конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации», — заявил Президент, подчеркнув, что отечественные двигатели для боевой авиации в РФ лучшие в мире.