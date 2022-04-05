NBL отклонила переход форварда УНИКСа Джона Брауна в австралийский клуб «Перт Уайлдкэтс»

Национальная баскетбольная лига (NBL) отклонила заявку на участие в чемпионате форварда УНИКСа Джона Брауна в составе австралийского клуба «Перт Уайлдкэтс». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на портал Basketnews, а также на слова комиссионера лиги.

По информации источника, американский баскетболист, принадлежащий казанскому клубу, договорился по переходу в клуб NBL «Перт Уайлдкэтс», но не сумел согласовать заявку с лигой.

«Хотя нам бы очень хотелось видеть Джона Брауна в NBL, целостность соревнований должна стоять на первом месте», — заявил комиссионер Национальной баскетбольной лиги.

Кроме того, сообщается, что Джон Браун разорвал контракт с казанским коллективом, из-за чего в данный момент является свободным агентом.

В данный момент остаются в УНИКСе американец О Джей Мэйо, нигериец Тони Джекири, хорват Марио Хезонья, итальянец Марко Списсу. Пополнили в последнее время казанский клуб американец Джером Джонсон, хорват Желько Шакич и россиянин Иван Лазарев.

Напомним, ранее президент казанского УНИКСа Евгений Богачев рассказал корреспонденту «Татар-информа» о ситуации с легионерами в команде.