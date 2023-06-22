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NBC: Заявление Байдена о Си Цзиньпине застало врасплох американских чиновников
Слова Президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, которого он причислил к диктаторам, застало врасплох американских чиновников. Особенно неожиданным высказывание американского лидера стало на фоне встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с председателем КНР, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.
До заявления Байдена, Блинкен, посетивший Пекин, «казалось, достиг прорыва в напряженных отношениях между странами», говорится в публикации. Отмечается, что американские чиновники в частном порядке попытались объяснить Пекину, что слова их лидера не отражают изменение официальной политики администрации США.
«Госсекретарь Блинкен хорошо провел время и добился некоторого прогресса. Мы возлагаем все надежды на развитие этого прогресса», – приводит телеканал слова одного из высокопоставленных чиновников, не называя его имени.
Вашингтон надеется, что Пекин не отменит планы визитов министров финансов и торговли США.
Напомним, накануне Байден сказал, что председатель КНР не владел всей информацией о февральском инциденте со сбитым США воздушным шаром, который оказался разведывательным аэростатом Китая, и из-за этого «очень расстроился». Эту ситуацию он назвал «большим конфузом для диктаторов». Свое заявление он сделал спустя всего сутки после встречи Си Цзиньпина с Блинкеном, на которой обсуждалась необходимость нормализации и отношений Вашингтона и Пекина.
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