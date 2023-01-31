NBC: У Трампа не хватило денег на избирательную кампанию

Экс-президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой денег на свою предвыборную кампанию. Политик в последние годы стал самым активным сборщиком средств Республиканской партии, однако сейчас сборы просели, поэтому он намерен менять тактику, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.

За последние шесть недель прошлого года Трамп собрал около $9,5 млн, а с 1 октября до его объявления об участии в выборах 15 ноября его команде удалось собрать $11,8 млн. в числе причин, повлиявших на сбор средств, называют отсутствие Трампа в Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещенной организации, признанной в России экстремисткой.

Сейчас Трамп решил поменять стратегию сбора средств и привлек к этой работе средств фирму Campaign Inbox, которая будет сосредоточена на сборе пожертвований от лиц с невысоким доходом, пишет издание. Кроме того, возможно, что собирать средства он будет онлайн. По данным СМИ, сейчас 99% людей, переводящих Трампу деньги, жертвуют ему $200 или меньше.

Напомним, в ноябре Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в 2024 году президентские выборы и пообещал «сражаться [за победу] так, как не сражался никто и никогда».