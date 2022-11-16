Трамп выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года

Экс-Президент США Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в 2024 году президентские выборы. О своем решении он сообщил в выступлении из поместья во Флориде, сообщает РИА Новости.

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост Президента США», — заявил бывший американский лидер.

По его мнению, миру еще предстоит увидеть «истинную славу», которой могут достичь американцы. Кроме того, как заявил Трамп, он не выдержит еще четыре года президентства Джо Байдена, тоже планирующего участие в выборной кампании.

В заключение Дональд Трамп пообещал «сражаться [за победу] так, как не сражался никто и никогда».