NBC: Салливан в Киеве пытался «прощупать почву» для переговоров

Советник Президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, побывавший на прошлой неделе в столице Украине Киеве, «прощупывал почву» для дипломатического решения конфликта с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двоих осведомленных лиц и одного украинского чиновника.

По информации представителя властей Украины, Салливан упомянул вариант дипломатического решения конфликта, заметив, что влияние Украины на международное сообщество усилится, если она выразит готовность вести переговоры с РФ. Вместе с тем представитель американской администрации не пытался оказать давление на украинскую сторону, чтобы та немедленно начала дипломатические консультации или предприняла какие-либо конкретные шаги.

По мнению Салливана, Украина сможет в большей степени сохранить поддержку западных союзников, если продемонстрирует готовность положить конец конфликту дипломатическим путем. В ответ Президент Украины Владимир Зеленский, по словам собеседника канала, отметил, что украинская сторона настаивала на переговорах в первые месяцы конфликта и прекратила их только в свете событий, сделавших их в краткосрочной перспективе неприемлемыми для украинской общественности.

При этом США и их союзники не хотят, чтобы их рассматривали как подталкивающих Украину к дипломатическому решению конфликта. В Штатах признают, что усадить обе стороны за стол переговоров будет непросто, тем более что и Россия, и Украина, вероятно, рассчитывают вероятное зимнее затишье на фронте для реорганизации своих сил.

По данным источников NBC, в качестве вероятного посредника для организации переговоров рассматривается Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, причем он уже заявил о готовности помочь в этом. Впрочем, пока подобные разговоры носят теоретический характер.

Владимир Зеленский 8 ноября заявил, что переговоры с властями РФ возможны при условии «восстановления территориальной целостности» его страны, «уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и [предоставления] гарантий, что это не повторится». При этом среди предварительных условий не оказалось отсутствия на посту Президента России Владимира Путина.