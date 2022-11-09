Politico: Заявление Зеленского о переговорах с Россией вызвано «подталкиванием» США

Сделанное Президентом Украины Владимиром Зеленским заявление об условиях переговоров с Россией было вызвано «легким подталкиванием» со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на два информированных источника.

Накануне, 8 ноября, украинский лидер заявил, что переговоры с властями РФ возможны при условии «восстановления территориальной целостности» его страны, «уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и [предоставления] гарантий, что это не повторится».

При этом среди предварительных условий не оказалось отсутствия на посту Президента России Владимира Путина. Ранее, в начале октября, Зеленский официально отказался вести переговоры с РФ, пока российским лидером остается Путин.

По информации собеседников издания, эта трансформация случилась после нескольких дней американо-украинских переговоров, включая личный визит в Киев советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Представители Штатов предложили руководству Украины продемонстрировать готовность к завершению конфликта.

Американская сторона надеется, что это укрепит мир во мнении, что не РФ, а именно Украина хочет разрешить конфликт. «Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее [для этого] время, исходя из того, что делает Россия», — подчеркнул один из источников газеты.