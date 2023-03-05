NBC: Два украинских пилота прибыли в США для оценки навыков управления боевыми самолетами

Два украинских летчика прибыли в Соединенные Штаты, чтобы американские военные могли оценить их навыки для возможного обучения работе с западными боевыми самолетами, в том числе с истребителями F-16. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух представителей Конгресса и высокопоставленного американского чиновника.

По словам источников, Пентагон проводит тестирование украинских пилотов на симуляторах на военной базе в городе Тусоне, штат Аризона. При этом американская сторона одобрила приезд еще до десяти летчиков из Украины уже в этом месяце.

По словам американских официальных лиц, эта программа преследует две цели: улучшить навыки украинских пилотов и оценить, сколько времени может занять программа обучения управлению западными самолетами.

«Программа направлена на оценку их (украинских летчиков — прим. Т-и) способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше проконсультировать их, как использовать возможности, которыми они обладают и которые мы им предоставили», — пояснил представитель администрации.

Вместе с тем два собеседника телеканала подчеркнули, что это не программа обучения, и добавили, что украинцы не будут управлять никакими самолетами во время их пребывания в США. Представитель Пентагона назвал происходящее «ознакомительным мероприятием».

По словам источников, на данный момент не принято никаких новых решений и недавнее заявление заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Каля остается в силе.

«Мы, как и наши союзники, пока не приняли решение о начале поставок, и, возможно, они (украинцы — прим. Т-и) их (истребители F-16 — прим. Т-и) и не получат. <…> Поэтому мы не видим смысла учить их пилотированию F-16», — сказал Конгрессу на этой неделе замглавы Пентагона.

Впрочем, несмотря на это, украинская сторона сообщила США и другим союзникам о наличии менее 20 пилотов, готовых отправиться в Штаты для обучения управлению F-16, и еще примерно 30, которые могут пройти такое обучение в ближайшем будущем.