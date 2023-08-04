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Культура 4 августа 2023 05:24

Названы хедлайнеры фестиваля «Итиль» в Казани

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Хедлайнерами фестиваля «Итиль» в Казани станут Сюзанна и Settlers. Событие, посвященное новой этнической культуре, пройдет 12 августа на зеленом поле парка имени Горького.

«Сюзанна не боится экспериментировать и привносит в поп-музыку авангардные элементы. Музыка группы Settlers построена на основе традиционных песен, но находится вне рамок жанров», — рассказали о гостях в мэрии столицы РТ.

Напомним, что фестиваль пройдет в третий раз. Жителей и гостей города ожидает обширная музыкальная программа с участием местных артистов, а также артистов из городов Поволжья.

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#фестиваль
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