Названы хедлайнеры фестиваля «Итиль» в Казани

Хедлайнерами фестиваля «Итиль» в Казани станут Сюзанна и Settlers. Событие, посвященное новой этнической культуре, пройдет 12 августа на зеленом поле парка имени Горького.

«Сюзанна не боится экспериментировать и привносит в поп-музыку авангардные элементы. Музыка группы Settlers построена на основе традиционных песен, но находится вне рамок жанров», — рассказали о гостях в мэрии столицы РТ.

Напомним, что фестиваль пройдет в третий раз. Жителей и гостей города ожидает обширная музыкальная программа с участием местных артистов, а также артистов из городов Поволжья.