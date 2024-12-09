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Названы вопросы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина
Граждане России чаще всего задают вопросы на Прямую линию Президента страны Владимира Путина по здравоохранению, начислению пособий и льгот. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, кол-центр, принимающий вопросы населения, начал работать в ночь с 7 по 8 декабря.
Также граждане спрашивают о пенсиях и ЖКХ, также задают вопросы об СВО. Обращения поступают с интервалом в 10-20 секунд.
Ранее сообщалось, что прямая линия главы государства пройдет 19 декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией Путина. Впервые прямая линия в нашей стране была организована в 2001 году. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012, 2020 и 2022 годов.
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