Названы вопросы, с которыми россияне чаще обращаются на прямую линию Путина

Граждане России чаще всего задают вопросы на Прямую линию Президента страны Владимира Путина по здравоохранению, начислению пособий и льгот. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, кол-центр, принимающий вопросы населения, начал работать в ночь с 7 по 8 декабря.

Также граждане спрашивают о пенсиях и ЖКХ, также задают вопросы об СВО. Обращения поступают с интервалом в 10-20 секунд.

Ранее сообщалось, что прямая линия главы государства пройдет 19 декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией Путина. Впервые прямая линия в нашей стране была организована в 2001 году. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012, 2020 и 2022 годов.