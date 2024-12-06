Прямая линия Путина состоится 19 декабря

Фото: kremlin.ru

Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция с Президентом РФ Владимиром Путиным пройдут 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», – сказал Песков.

Он добавил, что глава государства к прямой линии будет иметь общее представление обо всех поступивших вопросах, этого добьются с помощью искусственного интеллекта. Также Кремль планирует привлечь ветеранов СВО к работе с гражданами перед прямой линией.