Названы три отрасли, обеспечившие Татарстану рост промпроизводства

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В Татарстане по итогам этого полугодия объем промпроизводства вырос на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Это выше, чем в целом по стране (2,6%). Основной вклад в эту динамику внесли три отрасли: добыча полезных ископаемых, обработка и энергетика, следует из статистики Татарстанстата.

В сырьевом секторе за полгода рост в Татарстане составил феноменальные 23,6% (в России 9,2%) или 221 млрд рублей. Кроме того, развиваются розничная торговля и объемы платных услуг.

Основным драйвером роста Татарстанстат назвал обрабатывающие производства. Так, не сбавляют высокие темпы производства компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий, мебели, электрического оборудования и одежды.

В то же время сокращение на 19,9% показали отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Сокращаются также темпы роста отгрузки – по сравнению с прошлым годом отмечается проседание почти на 12% или 2,1 трлн рублей. Так, сильно просела отгрузка в добыче полезных ископаемых, производстве кокса и нефтепродуктов и в нефтехимии.

«Татар-информ» представил свой индекс роста экономики Татарстана. Он учитывает рост отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, подробности в материале: Кокс, химия, автомобили: индекс экономического роста «Татар-информа» за полугодие.