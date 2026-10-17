В программу «Наш двор» на 2027 год включили 240 дворов в четырех районах РТ

В Татарстане приступили к подготовке республиканской программы «Наш двор» в 2027 году. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев и Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Согласно полученной информации, выезды по приемке дворовых территорий текущего года полностью завершены. По итогам принято 494 дворовые территории из 560. В десяти муниципальных районах приемка выполнена в полном объеме. В Казани, Лениногорском и Чистопольском районах требуется устранить 86 выявленных замечаний. Работа должна быть завершена до конца текущего месяца.

В программу следующего года включено 240 дворовых территорий в 4 муниципальных образованиях: Казани, Зеленодольском, Лениногорском и Нижнекамском районах. Все остальные муниципалитеты программу «Наш двор» завершили.

В настоящее время продолжается активная стадия подготовки предварительных схем благоустройства. На текущий момент на проверку загружено 198 схем из 240. Было поручено в кратчайшие сроки приступить к проектированию, затем начинаются обсуждения с жителями. Первые встречи уже стартовали.

В связи с завершением строительного сезона наблюдается снижение количества обращений жителей. С начала года в адрес программы поступило около 5 тысяч заявок, 266 из них — за последние две недели из 8 районов республики.

С учетом объема благоустроенных за 7 лет дворовых территорий предстоит масштабная работа по содержанию и сохранению достигнутых результатов. По поручению Раиса республики проработана система мониторинга и повышения качества содержания дворов, реализованных в рамках программы за 7 лет. На первое полугодие работы она включает три основных направления. Проводятся системные еженедельные объезды дворов, участвовавших в программе, разработана и запущена система для мониторинга дворовых территорий самими жителями. Образовательные программы для повышения квалификации сотрудников управляющих компаний, проводимые раз в год, будут продолжены, а также дополнены отдельными образовательными треками в течение года.

По итогам выездов в весенний и летний периоды осуществлен мониторинг 199 общественных пространств. Выявлено более 1,5 тысячи замечаний, из которых устранено 79%. Высокогорский, Алькеевский и Альметьевский районы повысили качество содержания территорий относительно прошлого года. Наиболее часто встречаются замечания по содержанию оборудования и покрытия на детских спортивных площадках. Также регулярно фиксируются недочеты по устранению последствий актов вандализма.

При подготовке объектов к зимнему периоду особое внимание следует обратить на консервацию фонтанного оборудования, систем автоматического полива, душевых уличных установок.