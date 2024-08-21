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Названы страны ЕС, у которых Россия покупала вина в июне 2024-го: объем достиг минимума
Россия в июне 2024 года закупила в Евросоюзе 6,3 тыс. тонн вина. Меньше данного объема РФ купила только в 2010 году (5 тыс. тонн), следует из данных Евростата, которые посчитали РИА Новости.
Причем наша страна сокращает закупки вина у ЕС уже третий месяц подряд. Например, в мае Россия закупила на 25% больше этого напитка, чем в июне.
Меньше всего Россия купила вина у Франции – 12 тонн, что в 9 раз меньше, чем в мае. При этом для французов это минимальный уровень поставок с февраля 1996-го (тогда продали 10 тонн).
У Литвы закупили 474,5 тонны, у Латвии – 636 тонн. Португалия продала 710 тонн, а Чехия – 60 тонн. У Польши закупили 952 тонны, а у Германии – 417 тонн.
Больше всего РФ купила вина у Италии – 2,6 тыс. тонн. Причем это страна, где объем поставок за месяц увеличился на 1%. Также вырос экспорт и у Испании – 284 тонны вина (+31 тонну за месяц).
Российское правительство в 2023-м повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Сперва мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, но потом была продлена до 31 декабря 2024-го. При этом в начале текущего года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
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